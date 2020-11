Planeta Terra Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 04/11/2020 06:27

ÁRIES

Assuntos relacionados a dinheiro devem ocupar sua atenção e gastos inesperados podem acontecer. No amor, seu coração vai querer mais segurança.



TOURO

Vai querer passar o dia ao lado das pessoas que mais ama. Controle sua teimosia! A Lua realça seu charme na conquista. Bons diálogos na vida a dois.



GÊMEOS

O domingo será perfeito para relaxar no seu cantinho. Tenha cuidado com fofocas se vive um lance escondido. Poderá tomar decisões com seu amor.



CÂNCER

Se bater a saudade dos amigos, que tal iniciar um bate-papo virtual? Pode até pintar clima de paquera com colega. Na união, você vai abrir o coração.



LEÃO

Sua criatividade estará nas alturas e você pode descobrir atividades para fazer em casa como fonte de renda. O amor deve enfrentar altos e baixos.



VIRGEM

Bom dia para conversar com quem mora longe. Encontros virtuais estimulam a paquera. Se já vive junto, o romance conta com diálogo e cumplicidade.



LIBRA

O desejo de ganhar dinheiro deve dominar o dia e você pode ter ideias para fazer um pé-de-meia. No amor, seu poder de sedução estará irresistível.



ESCORPIÃO

Vai querer curtir o domingo ao lado das pessoas queridas. Se está só, pode se surpreender com um pedido de namoro. A dois, tensões devem pintar.



SAGITÁRIO

Deve ter boas ideias para resolver alguns problemas. Na paquera, será mais fácil se envolver com alguém que já conhece. Participe mais dos projetos do par.



CAPRICÓRNIO

Deixe as preocupações de lado e aproveite para fazer o que te deixa feliz. Na conquista, seu charme será irresistível. Use a criatividade no romance!

AQUÁRIO

Pode enfrentar imprevistos em casa, mas evite se indispor com os parentes. Se está só, deve pintar clima com pessoa popular. A dois, definam metas.

PEIXES

O desejo de interagir com as pessoas será enorme. Invista nos seus estudos. Boas conversas podem abrir as portas na paquera e ajudar na relação.