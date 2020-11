Constelação ESA/Hubble & NASA Acknowledgemen

Por O Dia

Publicado 05/11/2020 06:17

ÁRIES

Vai focar na carreira e no dinheiro. Planos emperrados começarão a deslanchar. Pode pintar romance com colega de trabalho. Valorize a companhia do par.

TOURO



Hoje, você terá muita disposição e vontade de aprender e crescer na vida. No amor, valorize as afinidades e a cumplicidade, mas controle a teimosia.



GÊMEOS

Tenha cautela no trabalho – poderá se dar bem se “comer pelas beiradas”. Será fácil seduzir na conquista. Na união, realize suas fantasias!



CÂNCER

Trabalhar em equipe será uma boa opção hoje. Romance com colega conta com ótimas energias. Os astros garantem muito companheirismo com o par.

LEÃO

A Lua vai alavancar sua carreira, além de abrir portas se está sem emprego. Atração por pessoa conhecida deve aumentar. Junte forças com o par.



VIRGEM

Aproveite o dia para expandir seus conhecimentos. Paqueras novas podem surgir. No romance, esclareça dúvidas e dê fim em inseguranças e medos.



LIBRA

Ótimo dia para quem planeja mudar de casa ou fazer reformas. A Lua deixa você mais atraente e sensual, o que garante boas chances na vida amorosa.

ESCORPIÃO

Procure se unir aos colegas no trabalho. Se está só, não vai se interessar por aventuras passageiras. No romance, façam planos para o futuro.

SAGITÁRIO

O desejo de melhorar de vida será um incentivo para se dedicar à carreira. Pode pintar romance com colega. Lute com o par para realizar um sonho.

CAPRICÓRNIO



Hoje, você contará com a sorte em tudo que fizer. Na paquera, use e abuse do seu charme. Quem já tem um amor viverá uma fase de muito carinho.



AQUÁRIO

Assuntos de casa e de família devem ocupar sua atenção. Seu coração pode balançar por um ex. Na vida a dois, aposte em programas caseiros.

PEIXES



Você se sentirá à vontade para expor suas ideias. Dia positivo para quem procura emprego. Estará popular na conquista. Sintonia deliciosa com o par.