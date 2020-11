Lua minguante .

Publicado 04/11/2020 12:05

Rio - A lua minguante está em Leão nesta semana. A cigana Sara Zaad conta que o entusiasmo pela vida e a vontade de fazer as coisas com gosto serão marcas desse período. É hora de perguntar ao coração se algo ou alguém deve permanecer na sua vida.



Segundo Sara Zaad, a lua leonina é ética, íntegra e tem os seus valores de moral muito bem colocados. “É de bom grado se afastar de pessoas que não agem com integridade. A lua está posicionada dentro do Mapa Geral da lunação na casa 7, que retrata nossas parcerias, sociedades e o público no geral”, explica.



Já o Sol está regendo assuntos voltados à carreira e a vida pública, na casa 10 em Libra. Sara esclarece que esse signo tem como características o bom senso, equilíbrio, o senso de justiça e ética. ”Você está diante de alguma situação na carreira que você terá de atuar contra seus princípios de dignidade e integridade? Não faça isso, pois você irá se arrepender depois. Caso você esteja trabalhando em algum lugar que fere estes princípios, saia imediatamente.”



ÁRIES



Conecte-se mais com a sua intuição nesta semana de lua minguante. Ela estará aguçadíssima e pode te ajudar muito na hora de tomar decisões. Como você gosta muito de curtir os prazeres da vida, é necessário que você saiba se preservar, já que covid-19 ainda está se disseminando. Ouça a sua intuição, ariano. Ela te mostrará os lugares onde você deve ir ou não. Também ajudará você a encerrar os ciclos necessários na sua vida, já que a lunação nos convida a fazer essa reflexão. Você estará com a energia um pouco fraca, como se estivesse desvitalizado, e precisa tomar cuidado com as pessoas que chegam ao seu lado e que podem ser tóxicas, sugando a sua energia. Você saberá discernir de quem deve se afastar, basta se ouvir e se perceber.



TOURO



É importante respeitar a opinião das pessoas que moram com a gente, não é mesmo? Você costuma ser muito temperamental, e quer fazer tudo de acordo com a sua maneira de agir e pensar dentro de casa. Mas veja bem, a opinião do outro é importante, não é mesmo? Durante esta quarentena, muitas pessoas estão convivendo na mesma casa, então é importante estar em harmonia ter a melhor convivência. Que tal se sentar, nestes dias de lua minguante, e colocar os “pingos nos is” entre os membros da casa? Faça isso de forma equilibrada e com bom senso. O diálogo será sempre a melhor solução em todos os casos, e para uma boa convivência é muito importante.



GÊMEOS



Quando estamos no trabalho é preciso entender que a convivência com as pessoas têm de ser a melhor possível. Muitos problemas são criados por intrigas e fofoquinhas. Isso é muito ruim e não te faz bem, pois você costuma falar demais, não é mesmo? Na dúvida, apenas observe. Tente ser o mais gentil possível e evite falar sobre assuntos polêmicos que podem gerar discussões desnecessárias. A mesma coisa se aplica no caso de você ter um negócio próprio, por exemplo. Qual o relacionamento que você tem com seus funcionários? Você permite que eles se manifestem ou age de maneira autoritária, impondo aquilo que você acha que é certo, sem nem ao menos ouvir o que eles têm a te dizer?



CÂNCER



Muito cuidado com investimentos financeiros arriscados! Você está muito propenso a gastar demais estes dias de lua minguante. Não devemos agir de forma imprudente com nosso dinheiro. Não sabemos como ficará a economia por conta da pandemia. Para aqueles que têm filhos pequenos, é bom colocá-los a par da situação e ensiná-los, desde cedo, o valor da poupança e da contenção de gastos. Procure formas criativas de se divertir em casa para não gastar tanto e mantenha suas emoções em equilíbrio, pois assim você não corre o risco de “estourar” o cartão de crédito. Busque formas criativas de ganhar dinheiro nesse período. Caso esteja desempregado, não fique preso somente em um modelo de renda ou um emprego de carteira assinada. Você sabe cozinhar bem? Tem algo que todo mundo elogia quando você cozinha? Aproveite este período de lua minguante e veja a possibilidade desse dom virar uma forma de renda.



LEÃO



Tenha cautela com a sua instabilidade emocional esta semana. Não desconte suas frustrações e ansiedade nas pessoas dentro de sua casa, principalmente nos seus filhos, marido, esposa, etc. Você tem uma personalidade muito forte, quer estar no centro das atenções, e às vezes tem dificuldade de ouvir as pessoas, mas isso é necessário. A casa pode te dar dor de cabeça com consertos que você terá de fazer de última hora, então é bom ter um dinheiro reservado para essas eventuais necessidades. É importante entender, leonino, que o seu brilho deve ser natural e não forçado. Cuide sempre da sua autoestima e do seu amor próprio. Quais são os comportamentos que você sente que tem de consertar e você, mas que vai sempre adiando, deixando para um outro momento? Aproveite a lua minguante e faça isso, o Sol escorpiano nos favorece nos mergulhos dentro de nossa alma. Que tal curar a sua criança interior que já vem ferida a muito tempo, liberar os antigos medos e mágoas e deixar para trás todos os sentimentos que te fazem travar o riso?





VIRGEM



Durante a semana você poderá estar um pouco mais fechado do que o normal, não revelando seus sentimentos a ninguém e sofrendo calado. Só que é necessário pedir ajuda, virginiano, falar sobre aquilo que vai no nosso coração. Do contrário, sua carga fica muito pesada. É natural que de vez em quando nos isolemos dos barulhos da sociedade. Você é, naturalmente, uma pessoa reservada, mas se isolar demais pode fazer muito mal para sua saúde mental. Caso seja necessário, não tenha medo e procure um atendimento especializado com um terapeuta ou psicólogo.



LIBRA



Observe amizades falsas que podem trazer algum tipo de prejuízo financeiro. Nesta fase da lua você vai ter a oportunidade de conseguir muitos negócios, ou mesmo uma oportunidade de emprego, caso esteja desempregado ou buscando novas colocações e até um aumento de salário, vendas e serviços. Por outro lado, pessoas que você acredita que estão ao seu lado e têm boas intenções, podem estar agindo de má-fé. Esse não é o momento de ser ingênuo e acreditar em todos que lhe cercam. Caso seja necessário, corte o mal pela raiz e deixe a amizade de lado, mas não deixe ninguém te prejudicar. Você não gosta de ter conflitos com ninguém, mas eles muitas vezes são necessários.



ESCORPIÃO



Você tem uma personalidade muito forte e marcante por uma pessoa poderosa. A imagem de poder pode causar muitos ciúmes no ambiente profissional esta semana. O clima anda muito pesado e tudo é motivo de discussão, além de você ser uma pessoa que normalmente é o centro das atenções (mesmo que de uma forma reservada), é discreto, e sabe muito bem quando as pessoas se incomodam com o seu brilho. Você estará em evidência esta semana, e talvez passe por situações dentro de seu ambiente profissional, onde há disputa de poder. Tenha real noção das pessoas que te cercam no ambiente de trabalho e em quem você pode ou não confiar.



SAGITÁRIO



Na semana de lua minguante você pode estar se sentindo desvitalizado, sem energia, e deve tomar cuidado, pois pode estar transportando carga negativa das pessoas e do ambiente ao seu redor. Você estará muito mais conectado a sua espiritualidade, com a intuição funcionando a todo vapor, então será interessante colocar no papel aquilo que você deseja realizar para as próximas lunações. Às vezes você pensa muito longe, tem metas que são muito grandiosas, mas acaba se perdendo nos detalhes. Assuntos místicos e esotéricos terão destaque esta semana e você estará naturalmente mais retraído, com menos vontade de sair, o que não combina com sua personalidade porque você é uma pessoa muito otimista e expansiva.



CAPRICÓRNIO



Os dias de lua minguante podem ser um grande teste para você que gosta de tudo bem organizado. De última hora você pode ter de mudar seus planos, então não conte com nada muito certo. Não espere muita coisa de amigos, principalmente se lhe prometeram auxílio financeiro para algum projeto, pois alguma situação externa pode fazer com que algo que tenha planejado não dê certo. Diversifique seus projetos e conte mais com o seu trabalho do que com o trabalho do outro. Enxugue gastos esta semana, priorizando aquilo que realmente é importante e cortando tudo o que for supérfluo. Aproveite também para finalizar tudo o que você queira que não continue nas próximas lunações, pois estes dias serão ótimos para que você finalize ciclos.



AQUÁRIO



A semana de lua minguante pode ser de muita instabilidade e insegurança nas suas parcerias profissionais, ou mesmo com algum concorrente. É necessário que você não deixe a sua imagem ser arranhada perante o público. Você estará muito em evidência e qualquer falha por conta disso ganhará uma visibilidade muito maior, então tenha jogo de cintura para resolver qualquer mal-estar que possa acontecer, seja com algum sócio, concorrente comercial, com o cônjuge ou no trato com o público. Precisamos entender que não estamos sós nesta vida e dependemos das nossas relações interpessoais. Por isso, devemos ter muito cuidado na maneira como tratamos as pessoas. Alguns problemas legais podem acontecer com você, então tenha cuidado com burocracia e papéis. Caso tenha de entrar com algum processo na justiça ou em outro órgão, aproveite para revisar várias vezes para não ser pego em nenhum tipo de erro. Você pode ter que tomar alguma decisão de maneira rápida e não poderá ficar em cima do muro. Se mantenha firme nas suas opiniões, mas sem causar grandes polêmicas.



PEIXES



Cuidado com o estresse no trabalho! Você pode ficar vulnerável e com a saúde mais fragilizada. Você trabalha demais e nem sempre consegue cuidar da alimentação e do descanso como deveria, além de se preocupar com todo mundo e captar muitas influências negativas. No seu dia a dia no trabalho, procure se fortalecer e não se deixe contaminar pela negatividade ou o pessimismo de quem está a sua volta. Tenha prudência com o que come para não sofrer nenhum tipo de intoxicação alimentar. Você pode ter problemas com algum processo na justiça, que está demorando mais do que o esperado, e que continuará assim por algum tempinho. Tenha paciência!