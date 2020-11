Entenda o que representa sonhar com vacina Freepik

Por O Dia

Publicado 05/11/2020 11:06

Rio – Sonhar com vacina simboliza que esse é o momento de romper com as mágoas e as angústias do passado para caminhar em direção a um futuro de abundância. Tente lembrar do contexto e confira como o sonho pode ser interpretado.