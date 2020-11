Incenso Reprodução de Internet

Rio - Os dias estão desafiadores neste ano que a covid-19 virou a pauta central do cotidiano. Após tantos meses de privações e mudanças de hábitos, a falta de ânimo pode estar te atrapalhando a dar conta das tarefas do dia a dia. Para amenizar essa situação, anote a simpatia para ter dias leves com a energia circulando com fluidez.



Simpatia ter dias mais leves



Coloque sete cravos-da-índia em um copo com água. Jogue as gotas dessa água na sua casa. Despeje o resto da água na pia e deixe os cravos dentro do seu travesseiro durante sete dias. Passado esse tempo, jogue os cravos no lixo. Depois acenda um incenso de alfazema.