ÁRIES



A Lua favorece a comunicação, mas evite falar mais do que deve para fugir de fofocas. Cuide da saúde. Pode enfrentar desentendimentos na paixão.



TOURO

Assuntos relacionados a dinheiro terão destaque hoje. Na conquista, vai atrair admiradores até sem querer. Se já tem um par, demonstre seu amor.



GÊMEOS

Aposte as suas fichas no diálogo hoje, principalmente em casa, onde o clima pode ficar meio tenso. O romantismo esquenta as coisas na paixão.



CÂNCER

Falar menos e ouvir mais é a principal dica dos astros para você – fuja de mal-entendidos e de gente encrenqueira. No amor, proteja seus segredos.



LEÃO

No trabalho, junte-se aos colegas para alcançar objetivos. Ciúme de alguém da turma pode indicar algo a mais. Na união, respeite a liberdade do par.



VIRGEM

Vai se dividir entre seus sonhos profissionais e pessoais. Cuidado ao se envolver com alguém do trabalho. Não tente impor suas vontades no romance.



LIBRA

Ótimo dia para investir nos estudos. Se namora a distância, vença a insegurança com uma boa conversa. No relacionamento, compartilhe seus sonhos.



ESCORPIÃO

Os astros ajudam a dar um basta em tudo o que te faz mal. Se está só, pode sentir algo a mais por alguém da turma. Invista na sedução no romance.



SAGITÁRIO

Unir-se aos colegas é a recomendação do dia. Na paquera, só vai se envolver se perceber que o lance tem futuro. A dois, evite brigar por capricho.



CAPRICÓRNIO

A Lua garante ótimo pique no trabalho. Dê atenção à saúde. Implicância com pessoa conhecida pode ser sinal de amor. Vai querer ajudar mais o par.



AQUÁRIO

Terá mais sorte hoje, mas cuidado com jogos e gastos desnecessários. Na conquista, seu charme vai reinar. Com o par, o clima deve esquentar!



PEIXES

O céu anuncia um dia superprodutivo para quem trabalha em casa. Na paquera, estará a fim de lance sério. Romantismo, sedução e harmonia com o par!