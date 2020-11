Planeta Terra NASA

Por O Dia

Publicado 09/11/2020 06:29

ÁRIES



Trabalho em casa deve render. Pode pintar mais grana no bolso. Controle a impulsividade para não brigar com o chefe, a família ou a pessoa amada.



TOURO

Vai esbanjar charme e pode conseguir tudo que quiser. Tenha cuidado para não se envolver em uma paquera sufocante. Já a união terá muito carinho.



GÊMEOS

Pode faturar com serviços de casa ou produtos caseiros, mas cuidado para não gastar mais do que pode. Cuide da saúde. Paquera e romance estimulados.



CÂNCER

Terá o apoio dos astros para conquistar o que deseja. Uma mensagem pode abrir as portas de uma paquera. A dois, evite impor as suas vontades.



LEÃO

Podem pintar preocupações com o orçamento. Quem trabalha fora deve enfrentar alguns imprevistos. Evite comentar sua vida amorosa com terceiros.



VIRGEM

Bom momento para negociar melhorias com chefes ou fazer uma entrevista. Aposte nas redes sociais na conquista. Na união, pegue leve com críticas.



LIBRA

Fará de tudo para se destacar no emprego e isso pode render um aumento. Vai envolver quem deseja na conquista. Não deixe a família interferir na união.



ESCORPIÃO

Controle a franqueza para não se indispor com chefes e conhecidos. Paquera com colega pode render fofoca. A vida a dois pede mais companheirismo.



SAGITÁRIO

Você pode passar por transformações no trabalho e tudo indica que serão positivas. A paixão está no ar e os desejos vão ferver entre quatro paredes.



CAPRICÓRNIO

Bom momento para trabalhar em equipe. Olho aberto com tensões e discussões em família. A Lua envia boas energias para os assuntos do coração.



AQUÁRIO

No trabalho, não deixe escapar uma promoção. Tenha cuidado com imprevistos no lar. Se está só, pode se envolver com colega. Ofereça apoio ao par.



PEIXES

Simpatia e bom papo ajudarão você a conseguir o que quiser. Não misture dinheiro e amizade. Namoro recente pode firmar. A sedução turbina o sexo.