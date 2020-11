Constelação ESA/Hubble & NASA, I. Karachents

Por O Dia

ÁRIES

Há chance de pintar uma reviravolta na carreira. Não deixe que aborrecimentos causem conflitos com as pessoas queridas. Deve equilibrar as finanças.



TOURO

Hoje, o Sol ajuda a tirar da gaveta um sonho que você já tinha abandonado. Afaste os pensamentos negativos. Aposte no romantismo com a pessoa amada.



GÊMEOS

Para alcançar suas metas, será preciso se concentrar. Use a imaginação e a criatividade. Cuide da saúde – mantenha uma alimentação equilibrada.



CÂNCER

Use sua energia para encontrar as soluções que necessita. Pode deixar para trás algo importante do passado. Se está só, invista em um novo romance.



LEÃO

Seu jeito estará mais sonhador e romântico do que de costume. Assuntos amorosos do passado poderão retornar aos seus pensamentos e te incomodar.



VIRGEM

Dia favorável para os relacionamentos pessoais, sejam eles profissionais ou familiares. Terá disposição para dialogar com todos à sua volta.



LIBRA

Bom dia para canalizar suas iniciativas em direção às suas metas. Use sua imaginação para passar por cima dos obstáculos. Cuide da sua alimentação.



ESCORPIÃO

Os astros ajudam a finalizar um processo em andamento ou ainda fechar um acordo. Deixe o passado para trás e confie na sua capacidade de superação.

SAGITÁRIO

Você estará mais sensível hoje, por isso, decepções do passado poderão voltar a doer - elimine-as de vez! É hora de tirar um sonho da gaveta.



CAPRICÓRNIO

Os astros anunciam boas novas para seu bolso. O dia será gostoso ao lado do par e da família. Mas tire um tempo para ouvir as reivindicações deles.



AQUÁRIO

Com criatividade, conseguirá elaborar uma solução para superar obstáculos que andam atrapalhando o seu caminho. Livre-se do que perturba seu sono!



PEIXES

A carreira estará favorecida e problemas difíceis podem ter solução, seja um acordo, uma meta ou um novo emprego. Pode retomar um sonho engavetado.