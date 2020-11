Constelação ESA/Hubble & NASA Acknowledgemen

Por O Dia

ÁRIES

Sua intuição estará estimulada e você poderá ter sonhos reveladores. A Lua dá uma força para campo profissional. Pode surgir uma paquera virtual.



TOURO

Terá esperança para pensar em projetos. Os astros facilitam os encontros pessoais e profissionais. Deve receber boa notícia relacionada à saúde.



GÊMEOS

Estará mais sociável e amável, o que facilita parcerias de todo tipo. Pode resolver assuntos financeiros. Um bom diálogo esclarece mal-entendidos.



CÂNCER

Terá energia para organizar papeladas e armários – pode até encontrar algo que achava ter perdido. Deve superar um desafio que tem empatado o seu sucesso.



LEÃO

Os astros estimulam a refletir sobre os seus relacionamentos pessoais, seja de trabalho ou familiar. Podem surgir novas oportunidades na carreira.

VIRGEM

Será mais fácil resolver conflitos e desavenças no ambiente profissional e no lar. Também é hora de concluir um assunto não resolvido do passado.



LIBRA

Hoje, os astros facilitam os relacionamentos íntimos e profissionais. Os diálogos vão fluir. Tudo indica que vai resolver pendências com dinheiro.



ESCORPIÃO

As tarefas de rotina vão correr com facilidade graças à ajuda de colegas. Pode descobrir um jeito de superar um desafio que atrapalha o seu sucesso.

SAGITÁRIO

Bom dia para resolver desavenças com as pessoas queridas e os colegas de trabalho. Tome conta do seu dinheiro – é melhor fugir de negócios de risco.

CAPRICÓRNIO

O dia pode trazer uma energia confusa: por um lado, o clima estará amável, de outro, mais agressivo. Saiba usar essas vibrações da maneira certa.

AQUÁRIO



A Lua favorece os relacionamentos pessoais e de trabalho. Porém, na paixão, deve fugir de discussões de relacionamento. Controle os gastos.



PEIXES

Algumas de suas iniciativas podem não oferecer o resultado desejado – não desista de seus objetivos! As tarefas de rotina vão correr sem problemas.