Por Duda Monnerat

Publicado 12/11/2020 17:00

Rio - A sexta-feira 13 é uma das datas mais comentadas e simbólicas do ocidente. Conhecida na crença popular como sinônimo de mau agouro e de azar, está ligada aos mitos e às representações em torno da regência no imaginário coletivo. No entanto, especialistas acreditam que neste dia ocorre a abertura de um portal e recomendam um momento de introspecção e reflexão para estar atento para o despertar das transformações.

A numerologia acredita que cada número possui uma natureza, uma vibração própria e passam uma mensagem. Segundo a numeróloga e terapeuta holística Magda Maggessy, o 13 não é considerado harmonioso com a sexta-feira. ”Antigamente era atribuído números aos dias da semana. O 6 foi universalmente associado a sexta-feira. A soma do 13 (1+3) resulta no 4. Então, temos a combinação do 4 com o 6. Sempre que o 4 ou qualquer outro da sua família como: 13, 22 ou 31 caem nesse dia da semana eventos estranhos, desarmônicos e trágicos podem acontecer”, explica.

Magda Maggessy recorda que os Estados Unidos têm uma aversão com a combinação das variáveis do 13 por conta de eventos históricos, que não necessariamente ocorreram neste dia da semana em questão, mas têm a energia do número 4. Por exemplo, o presidente John F. Kennedy foi assassinado em uma sexta-feira, no dia 22 de novembro (2+2 = 4) de 1963. “Ironicamente, a palavra ‘assassination’ (assassinato em inglês) tem 13 letras”, observa a numeróloga.

Entretanto, a cigana e sensitiva Sara Zaad aponta que em Portugal a sexta-feira 13 é celebrada em algumas vilas por mulheres. “Os festejos são com mesa farta, muita dança e a celebração do sagrado feminino”, afirma.



A data desta sexta-feira apresenta um simbolismo forte. Magda Maggessy atribui isso à combinação do 6 (número associado a este dia da semana) e do 4 (a soma de 1+3), além do contexto que o planeta está vivendo devido à pandemia da covid-19. “Espero que as pessoas consigam ver esse dia como um momento de grande transformação, que já está acontecendo na Terra. É necessário aproveitar com reclusão, reflexão e, também, consideração a si e ao próximo. Afinal, quando nos cuidamos estamos fazendo o mesmo com os outros.”





E NA ASTROLOGIA?

A sexta-feira 13 não tem nenhuma relação direta com a astrologia. Mas neste ano, em especial, alguns aspectos estão em evidência. É o terceiro dia que antecede a lua nova em Escorpião, trazendo uma maior conexão com o feminino. Marte sai do movimento retrógrado, que está desde setembro, e retoma ao movimento normal.

Sara Zaad afirma que os signos regidos por Marte, como Áries e Escorpião, vão ser mais impactados. Além disso, a conjunção Júpiter e Plutão promete trazer sorte e felicidade. A nível mundial, os acontecimentos que já estão em voga em 2020 podem ficar mais em evidência. “Plutão é o planeta que fala sobre o submundo, o subterrâneo e, de uma forma geral, do poder, do ilícito e tudo que é ligado à investigação. Já Júpiter, o grande benéfico do zodíaco, expande tudo que toca. Juntando essas características, podemos dizer que esta sexta-feira 13 pode trazer grandes reviravoltas.”

O fim da retrogradação de Marte vai ser um evento impactante, segundo a oraculista Tati Sebenello, uma vez que o planeta rege Escorpião, signo onde está o Sol neste momento. Esse posicionamento é o indício de mudanças para a vida começar a correr melhor. “Nesta sexta-feira ocorre a terceira conjunção de Júpiter com Plutão do ano. A primeira foi no boom da covid-19 na Europa. O segundo encontro dos dois planetas, aconteceu quando a pandemia começou a crescer na América. Agora, neste terceiro momento, está novamente tendo o aumento de casos no velho continente.”

O NASCIMENTO E A MORTE NA SEXTA-FEIRA 13

Geralmente as pessoas nascidas em uma sexta-feira 13 têm uma visão mística, de acordo com a sensitiva Sara Zaad, com uma intuição aguçada e muita sensibilidade. “Durante a jornada neste plano, os indivíduos são ligados aos valores da terra, são questionadores e únicos. Já o desencarne, não tem nenhuma ligação com a vida neste planeta. Pelo contrário, significa que já passou pelas 12 energias. Portanto, podemos considerar que seria a última encarnação”.

No entanto, Magda Maggessy explica que quem nasce com a regência 13 tem uma dívida cármica relacionada ao medo da morte. Isso pode ser atribuído às mudanças, as transformações que conscientemente são ligados a esse símbolo. “Possivelmente, quem nasceu em um dia 13 pode ter negligenciado a vida em outra existência e nesta atual precisa estar atenta para não se refugiar na inércia, na indiferença total e no descontentamento constante. Então, para vencer esses aspectos cármicos é necessário usar palavras-chaves como trabalho e gratidão.”

O QUE FAZER NESTA SEXTA-FEIRA 13?

Para esta sexta-feira 13, Sara Zaad recomenda se conectar com a essência mais profunda, seja com meditação ou uma reflexão, agradecendo a Mãe Terra pelos frutos colhidos. Também é um ótimo momento para pensar, entender, saudar e honrar os ancestrais. “É um dia perfeito para pedir perdão, para o comprometimento com a ancestralidade para seguir o seu caminho com felicidade e aproveitando tudo aquilo que os antepassados não conseguiram viver.”

Já Magda Maggessy recomenda que estar aberto para novo e seguro de si. “Tomar um banho de rosas brancas para ter proteção e para as coisas entrarem no lugar mentalizando coisas positivas é válido para esta sexta-feira 13.”

Por sua vez, Tati Sebenello lembra que a lua está no penúltimo dia de fase minguante. Ou seja, é um ciclo que está se fechando para entrar em um novo na lunação. “Os rituais ligados a tudo que se quer renovar e recomeçar são benéficos. Proteger os bichinhos, principalmente, os gatos pretos que sofrem muito nesta data por conta do preconceito que ainda existe. Tomar banhos de ervas, como a arruda ou guiné, mentalizando a proteção dos animais é uma boa forma usufruir da energia desta sexta-feira.”