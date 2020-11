Sistema Solar Reprodução de Internet

Por O Dia

ÁRIES

A impaciência ditará as regras - se deixar que isso influencie suas ações, poderá ter conflitos no trabalho. Deve fechar um bom acordo financeiro.



TOURO

Bom dia para tomar decisões, arregaçar as mangas e ir adiante com suas iniciativas. Poderá se preocupar com dinheiro. Devem ocorrer rupturas no amor.

GÊMEOS

Sua mente estará mais aguçada, o que irá ajudar a elaborar novas estratégias de ação. Tome cuidado com suas reações a dois – controle o mau-humor.

CÂNCER



Os astros vão te ajudar a superar qualquer obstáculo que atrapalhe o seu caminho. Na paquera, é possível que surja um novo interesse amoroso.



LEÃO

O otimismo está no ar! Deve fazer boas parcerias no ambiente profissional ou ainda colocar um ponto final num assunto que andava e arrastando.



VIRGEM

Os astros trarão uma energia positiva para sua vida e vão te incentivar a investir na carreira e no trabalho. Elabore seus planos cuidadosamente.



LIBRA

Você estará mais confiante e otimista. É hora de colocar seus planos em prática! Se seu relacionamento não está bom, talvez seja melhor terminar.



ESCORPIÃO

Ótimo momento para concentrar sua energia nas metas que deseja conquistar. Tenha cautela ao investir o seu dinheiro. Resolva pendências no amor.



SAGITÁRIO

A Lua vai trazer mais otimismo para sua vida. Boa hora para fechar parcerias e correr atrás dos seus projetos. Pode receber boas novas com dinheiro.



CAPRICÓRNIO

Use a energia positiva que os astros enviam a você para elaborar novos planos profissionais. Já o relacionamento amoroso pede mais diálogo.



AQUÁRIO

A semana pode trazer desafios e você vai precisar de jogo de cintura para superá-los. Por outro lado, pode se dar bem se focar nos seus projetos.



PEIXES

Terá novas ideias que serão muito úteis para seu futuro – coloque-as em prática! Deve ter cautela com as despesas e os investimentos financeiros.