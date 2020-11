Planeta Terra NASA

Por O Dia

ÁRIES

Seu lado mais ousado dará as caras hoje, mas você deve ter cuidado com ações imprudentes e arriscadas. Pode ter momentos agradáveis com amigos.

TOURO



Hoje a Lua favorece o trabalho em equipe. Não se sobrecarregue de tarefas para não sofrer com estresse.

GÊMEOS

O diálogo e o entendimento vão fluir bem. Você se sentirá otimista e perceberá que está mais perto dos objetivos do que imagina. Conte com colaboração de amigos e parceiros. Cuide da saúde.



CÂNCER

A Lua incentiva a elaboração de novos projetos. No emprego, terá disposição para atuar em equipe. Há sempre espaço para um novo aprendizado.



LEÃO

Terá vontade de passar o fim de semana com familiares e amigos, nem que seja virtualmente. No trabalho, o convívio com colegas será leve e positivo.



VIRGEM

Para que suas tarefas deem certo, conte com a ajuda dos colegas. Se está em uma relação, compartilhe seus sonhos com o par. Bom dia com amigos.



LIBRA

Sua capacidade de liderança estará em alta. Se algo não sair como o planejado, vai conseguir analisar os detalhes para corrigir eventuais falhas.



ESCORPIÃO

A Lua incentiva a elaboração de planos ambiciosos e sopra um vento de positividade em sua vida. Excelente dia para se envolver em ações sociais.



SAGITÁRIO

Vai precisar de determinação para levar adiante os seus projetos. Não deixe que palpites de colegas ou parceiros façam você desistir dos seus sonhos.



CAPRICÓRNIO

Os astros avisam que seus planos não terão resultado se você não unir força com os colegas. Momentos agradáveis com amigos, inclusive pela internet.



AQUÁRIO

Poderá conduzir com sucesso seus colegas de trabalho para terem bons resultados. Bom dia para se reunir com amigos e parentes –mas tenha cautela!



PEIXES

Pense nas modificações que deseja fazer ao seu redor e arme-se de coragem para implantá-las. Algumas decisões importantes precisarão ser tomadas.