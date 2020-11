Entenda o que representa sonhar com comida Reprodução de Internet

Por O Dia

Rio - Sonhar com comida significa abundância e prosperidade. De um modo geral, tem um simbolismo positivo, uma vez que evidencia a renovação das energias e, também, a nutrição. No entanto, é necessário analisar o contexto para interpretar corretamente.



Leia Mais O que significa sonhar com irmão?

Publicidade

Sonhar com uma mesa cheia de comida

O reconhecimento está chegando. Continue trabalhando firme e correndo atrás do que você deseja. A sua intuição não está errada, os momentos de alívio e descanso estão prestes a chegar.



Sonhar que está armazenando comida



Tente descobrir qual medo está tirando o seu sono. Para reconstruir essa confiança perdida é necessário, antes de tudo, identificar quando e como ela foi perdida.



Sonhar que está vendendo comida



Um bom momento relacionado às finanças está por vir na sua vida! Aproveite. Mas com sabedoria e cautela.



Sonhar que comprou comida



Esse sonho simboliza momentos de alegria e festas em casa. Talvez por conta de alguma boa notícia.



Sonhar com comida estragada



Fique de olho com o seu dinheiro! Tente se organizar financeiramente para evitar o sufoco no final do mês. Esse sonho simboliza que você está deixando a desejar quando o assunto é administrar o seu ganho.



Sonhar com comida queimada



Publicidade

Você está sendo leviano com alguma situação importante na sua vida. Fique mais atento às coisas que precisam ser vividas com atenção e cautela.



Sonhar com comida fria



Esse sonho fala sobre sentimentos negativos que você está nutrindo. Por que você está se alimento de rancor? Lembre-se que você não está atingindo a outra pessoa além de você mesmo remoendo sensações negativas.