ÁRIES



Acontecimentos imprevistos podem obrigar você a fazer mudanças nos seus planos, mas, no final, elas serão benéficas. Saberá negociar com habilidade.



TOURO



Aproveite o fim de semana para relaxar e afaste as preocupações da cabeça. Estará mais sensível e precisará ter paciência com as pessoas queridas.



GÊMEOS



Você não estará com vontade de bater papo hoje. Foque mais em seus projetos e em novas formas de lucrar. Pode ter conflitos com amigos e parentes.



CÂNCER



Imprevistos podem fazer você mudar toda sua programação. Tenha cuidado para não cair em um golpe com dinheiro. Será importante repousar também!



LEÃO



Talvez receba uma notícia inesperada. Tire o dia para fazer atividades que goste ou se reunir com amigos e familiares, nem que seja pela internet.



VIRGEM



Relacionamento que estiverem na corda bamba podem chegar ao fim agora. Aposte em uma postura mais tolerante e compreensiva. Analise seus objetivos.



LIBRA



Seu jeito pode estar agitado hoje – use essa energia de forma positiva, canalizando para atividades que tragam alegria. Recarregue as baterias.



ESCORPIÃO



O dia pode não correr como você planejou e imprevistos devem fazer você mudar a sua programação. Uma nova despesa pode balançar seu orçamento.

SAGITÁRIO



Hoje, você sentirá necessidade de se isolar com seus pensamentos – concentre em seus objetivos. O contato com a natureza poderá te fazer bem.



CAPRICÓRNIO



Pode ter alguns altos e baixos no lado emocional - afaste as preocupações, principalmente as profissionais. Dedique um tempo às pessoas queridas.



AQUÁRIO



Vai sentir vontade de buscar reestruturação em todas atividades de sua vida. A vida profissional passará por melhorias – o segredo será se empenhar!



PEIXES



Pode enfrentar imprevistos capazes de modificar todo o seu planejamento. Deve ter surpresas nas finanças, mas tenha calma, elas podem ser favoráveis.