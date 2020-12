Por O Dia

Rio - Sonhar com lixo simboliza, de um modo geral, tristeza e intrigas. Provavelmente, você está em um período que é necessário atribuir novos significados para algumas esferas da vida. No entanto, é preciso interpretar o sonho para analisá-lo corretamente.

Você está carregando algum sentimento que não está te fazendo bem. Tente expressá-lo. Falar é essencial para a curar o que nos aflige.Encare os seus erros com outro olhar! Tente assumi-los e aprender com eles. Todo mundo erra, no entanto, poucos aprendem e reconhecem os equívocos.Varrer lixo em um sonho aponta a existência de pessoas invejosas no ambiente de trabalho. Fique de olho!A sua capacidade de encontrar coisas e conhecer pessoas de valor é gigante. Foque nesse potencial e siga aberto para isso!Você não está satisfeito com a forma a qual está desempenhando os seus projetos. Tente procurar alguma coisa que faça mais sentido para a sua vida. Não vale a pena ficar preso em algo que está causando angústia e desmotivação.O sonho indica que você está em um momento de observar as situações antes de agir.