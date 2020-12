Entenda o que representa sonhar com espelho Reprodução de Internet

Por O Dia

Rio - Sonhar com espelho simboliza, de um modo geral, que você está em um momento de analisar a sua personalidade. Também pode representar alguma preocupação em relação a como as pessoas estão te enxergando. No entanto, é importante entender o contexto para interpretar o sonho corretamente.