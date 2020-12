São Francisco Xavier Reprodução de Internet

Por O Dia

Rio - O dia de São Francisco Xavier é celebrado nesta quinta-feira. O santo espanhol é conhecido na Igreja Católica como padroeiro das missões.



Nascido na Espanha, Francisco se mudou para a França, onde se tornou doutor e professor. Ao conhecer Inácio de Loyola, passou a propagar a fé cristã no Oriente. Pregou a palavra de Cristo em países como Índia, Japão e China. Por conta das peregrinações, é considerado o padroeiro do Oriente e das Missões.



Oração de São Francisco Xavier



Amabilíssimo santo, todo cheio de caridade e zelo; convosco, respeitosamente, adoro a divina majestade e, porque singularmente me comprazo no pensamento dos dons especiais da graça com que fostes enriquecido em vida e na glória de vossa majestade, rendo-lhe por eles as mais fervorosas ações de graças e suplico-vos, com todo o meu coração, que me alcanceis, por vossa poderosa intercessão, a graça tão importante de viver e morrer santamente. Suplico-vos, também que me alcanceis a graça (pedido) e, se o que peço não é para a glória de Deus e maior bem da minha alma, alcançai-me o que mais conforme for a uma e outra coisa. Assim seja.