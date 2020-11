Por O Dia

Rio - São José foi escolhido por Deus para ser o protetor da Sagrada Família. Foi um homem trabalhador de origem simples, conhecido por sua dedicação como pai terreno de Jesus. Assim como o santo defendeu Maria e Jesus, ele também intercede pelas famílias afastando o mal e ajuda a alcançar as graças difíceis.

São José, alegres louvamos teu exemplo de doação paternal ao nosso amado Jesus. Homem da obediência e do silêncio, ensinai-nos por teu exemplo a colocarmos nossa confiança nas mãos do Pai Celestial. Não nos desamparai nas quedas, e assim, como não deixastes Jesus abandonado, caminhai conosco, intercedendo a Deus por nós. Nas angustias, ouvi-nos; nos perigos, defendei-nos; na dor, fortificai-nos; na tristeza, dai-nos esperança; nas tempestades, acalmai-nos! Castíssimo São José, ensinai-nos a zelar pela nossa família com amor constante e cuidado diário. Livrai nossas famílias dos perigos espirituais e temporais, e acompanhai-nos com vossa constante proteção. Amém!