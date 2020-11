São Bento Reprodução de Internet

Por O Dia

Rio - Na Igreja Católica, São Bento é considerado como um exemplo de determinação e fé. O santo intercede por todos que precisam se livrar da força do mal, como a inveja e falsas intenções. A poderosa oração afasta do caminho aqueles que não querem o bem do próximo.

Oração de São Bento

Ó poderoso São Bento, defendei-me dos olhares invejosos e ensinai-me a partilhar o amor com todos. Que a Cruz do Senhor me guie pelos caminhos de luz, e que o dragão feroz que ronda nossa alma seja afugentado pelo poder do Cristo Salvador. Afasta de minha vida e de minha família toda força do mal e que, por tua intercessão, eu anuncie as misericórdias do Cristo Senhor. Amém.