Lua crescente .

Por O Dia

Rio - A lua crescente traz a oportunidade de continuar observando os projetos que começaram na regeneradora lua nova em Escorpião. Segundo a cigana e sensitiva Sara Zaad, a palavra desta semana é cuidado. Além disso, é importante perceber a maneira de se colocar para evitar os posicionamentos radicais e tentar estar no lugar do outro.

Leia Mais Horóscopo do dia: previsões para 19 de novembro de 2020



De acordo com Sara Zaad, a forma direta de falar do Sol em Sagitário pode incomodar um pouco a sensível lua pisciana, que tem uma capacidade muito grande de se colocar no lugar do outro com empatia e compaixão, mas também absorve tudo o que está ao redor. "Observe colegas de trabalho que podem te fazer trabalhar o triplo por eles. Não permita ser sugado desta forma, mas fale de uma maneira gentil e dê ouvidos a sua intuição, para que você saiba de que tipo de pessoa tem de se afastar", conclui.

De acordo com Sara Zaad, a forma direta de falar do Sol em Sagitário pode incomodar um pouco a sensível lua pisciana, que tem uma capacidade muito grande de se colocar no lugar do outro com empatia e compaixão, mas também absorve tudo o que está ao redor. "Observe colegas de trabalho que podem te fazer trabalhar o triplo por eles. Não permita ser sugado desta forma, mas fale de uma maneira gentil e dê ouvidos a sua intuição, para que você saiba de que tipo de pessoa tem de se afastar", conclui.

Publicidade

ÁRIES



Os eixos que serão ativados no seu mapa astral com esta lunação são os da casa 9, que trata de assuntos como fé, esperança e otimismo, expansão de consciência, assuntos filosóficos e espirituais, assuntos de faculdade, leis, processos legais, estudos de idiomas, viagens ao exterior, comércio exterior, importação e exportação, e os da casa 11, que trata dos nossos projetos a longo prazo, nossas amizades, trabalho em grupos comunitários, voluntariado e política. Preste muita atenção nas suas amizades do sexo feminino, ariano, pois elas podem te ajudar bastante esta semana, inclusive trazendo oportunidades de negócios e dinheiro. O trânsito entre as suas amizades estará facilitado, mas tome cuidado para não colocar tudo na mão dessas pessoas e simplesmente se esquecer de agir. Você não é o único dono da verdade. Existem outras pessoas no mundo, com suas próprias especificidades e maneiras de levar a vida e você deve aceitar isso. Não esmoreça diante das dificuldades da semana e siga na luta. É um momento ótimo para aprender a trabalhar a fé em si mesmo.



TOURO



Taurino, o eixo ativado desta semana será o da casa 8, que trata da nossa capacidade de renovação diante das crises da vida, medos, fins de ciclos, dinheiro do cônjuge, heranças e investimentos a receber. Os eixos da casa 10, que tratam da carreira, da coisa pública, status e vocação profissional e caminhos que escolhemos para nossa vida e sucesso também estarão ativos. Você deve tomar muito cuidado com situações que possam no seu trabalho que possam prejudicar a sua imagem profissional. Utilize a sua intuição e capacidade de observação, que estará acentuada esta semana, e não se permita embarcar em nenhum tipo de investimento que possa ser arriscado demais e desconfie de muitas facilidades. Independentemente do que acontecer, taurino, tudo estará à mostra nesse período. Nada ficará escondido! Você tem a capacidade de observação para tomar as suas decisões e não agir de maneira impensada ou imprudente. Cuidado para que situações do seu relacionamento não influenciem negativamente a sua vida profissional. É necessário separar as coisas. Seu cônjuge pode também passar por dificuldades financeiras que podem exigir um sacrifício pessoal de sua parte. Atenção para pessoas no trabalho que possam querer te prejudicar, pois é necessário ficar atento para não cair em intrigas e fofocas.



GÊMEOS



O eixo ativado no seu mapa durante a semana de Lua Crescente será o da casa 7, que trata das parcerias, sociedades, casamento, dos nossos inimigos declarados e contato com o público, e o da casa 10, que trata da carreira, da coisa pública, status e vocação profissional e caminhos que escolhemos para nossa vida e sucesso. Associações comerciais e parcerias são bem favorecidas esta semana e você irá render muito mais se trabalhar junto do que trabalhar sozinho. É importante que você tenha bastante jogo de cintura para lidar com as eventuais dificuldades que possam aparecer no meio do caminho. Você precisa desenvolver mais a sua capacidade de perseverança e foco, ou vai ficar pulando de emprego em emprego e não se estabilizando em nenhum. Dificuldades sempre existirão, mas devemos ter cuidado para não deixar que elas cresçam demais a ponto de nos paralisar. É importante que você tenha de renda alternativas, caso alguma falhe e você se veja sem emprego. Não dependa somente de um trabalho para conseguir dinheiro e pagar as contas. Use seus talentos de negociação e comércio para investir, principalmente, em trabalhos que você possa executar em casa, por meio da internet.



CÂNCER



O eixo ativado durante a lunação será o da casa 5, que trata dos nossos filhos, diversões, prazeres, festas, alegrias e comemorações e do amor que damos através de nossas obras. Também estarão ativos os eixos da casa 8, que cuida dos jogos e investimentos de risco, da nossa capacidade de renovação diante das crises da vida, medos, fins de ciclos, dinheiro do cônjuge e heranças e investimentos a receber. Cuidado com investimentos de risco que podem te causar prejuízos. É necessário ter muito discernimento e bom senso para saber investir suas economias de maneira segura e na dúvida coloque na velha e boa poupança. Esta semana você pode ter bastante dificuldade no relacionamento com seus filhos, caso os tenha, e por isso é necessário que saiba ter muita flexibilidade para lidar com situações que podem te machucar ou ferir. Apenas tome cuidado para que não haja manipulações de sua parte, fazendo com que eles se sintam culpados por algo que fizeram, pois isso pode afastá-los de você. Pode surgir certa dificuldade para expressar sua criatividade, como se você estivesse bloqueado pelas dificuldades e obstáculos do caminho. Tome bastante cuidado com isso! Haverá um maior interesse em assuntos místicos e esotéricos. Você estará com capacidade mediúnica e sensitividade acentuadas. Alguns pressentimentos e intuições podem estar errados, então cuidado para não confiar cegamente em todos eles.





LEÃO



Os eixos ativados no seu são os da casa 4, que trata da nossa casa física, nosso patrimônio, nossos pais e herança que recebemos de nossos ancestrais. Estarão ativos, ainda, os eixos da casa 7, que trata das parcerias, sociedades, casamento, dos nossos inimigos declarados e contato com o público. Será necessário que você se mantenha muito firme nestes dias de lua crescente e não permita que algumas pessoas invadam o seu espaço pessoal. Você tem sua maneira de ver a vida e se esta pessoa não concorda com o que você diz ou faz deve lembrar que este problema é dela. Não devemos fazer isso de uma forma arrogante, como se só o que pensamos é o certo, mas devemos nos reafirmar e posicionar perante o outro de uma maneira justa, íntegra e correta. Muito muito cuidado com a herança que recebemos de nossos pais. Não é porque eles fazem ou fizeram algo de uma determinada forma que você deve fazer igual. Estas crenças limitam a sua caminhada e te fazem ter o seu caminho travado, leonino. Sim, é importante que honremos toda a memória e herança recebida pelos nossos pais e tenhamos gratidão pela vida que nos ofereceram, mas devemos tomar cuidado para não seguirmos caminhos que não são nossos. Não se deixe sugar pelas pessoas e aprenda a dizer não quando algo que lhe for pedido ferir os seus conceitos morais de vida.



VIRGEM



Virginiano, os eixos ativados desta semana de lua crescente no seu mapa serão os eixos da casa 3, que mostra os conhecimentos que adquirimos, os estudos, a comunicação nas redes sociais e relacionamentos com irmãos, primos e vizinhos, além das viagens curtas e trânsito de uma maneira geral. Os eixos da casa 6, que é a casa da nossa saúde física, da nutrição alimentar saudável, da higiene, bons hábitos, da rotina do dia a dia e da rotina que estabelecemos com nossos colegas de trabalho. É possível que nesta semana o clima no seu ambiente de trabalho com os seus colegas esteja bastante desafiador, com você sendo alvo de muitas intrigas e fofocas. Cuidado ora não participar disso e não agir de maneira muito dura e crítica, achando que só você sabe trabalhar e fazer as coisas da melhor forma, se julgando superior o tempo todo. Arrumar inimizades não é algo bacana para fazer nestes períodos em que os empregos estão cada vez mais difíceis. Você é perfeccionista ao extremo e nem todos conseguem passar pelo seu crivo. Por isso, às vezes você pode se tornar um colega de trabalho muito chato. Caso tenha animais de estimação, cuide muito bem deles esta semana pois eles podem estar com a saúde mais vulnerável.



LIBRA



Os eixos ativados esta semana no seu mapa natal são os da casa 2, que trata de dinheiro e os recursos que podemos obter, segurança material e financeira, e os da casa 5, que trata dos nosso filhos, diversões e prazeres, festas, alegrias, comemorações, do amor que damos através de nossas obras e dos jogos e investimentos de risco. Será necessário que você tenha cuidado com o excesso de generosidade e gastos com itens superficiais e fúteis, pois da mesma maneira que o dinheiro pode entrar com facilidade ele poderá sair com a mesma rapidez da sua vida. Você tem dificuldades de se posicionar e gasta muito com os filhos, que acabam lhe levando muito dinheiro com presentes. Nesta semana você precisará falar mais duro com eles, caso os tenha, explicando a situação da família de uma maneira bem clara e dizendo que os gastos devem ser enxugados.



ESCORPIÃO



Escorpiano, o eixo ativado no seu mapa natal nesta lunação está entre a casa 2, que trata de dinheiro e os recursos que podemos obter, e segurança material e financeira, e os da casa 5, que trata dos nosso filhos, diversões e prazeres, festas, alegrias e comemorações e do amor que transmitimos através de nossas obras. A sua intuição estará fortíssima para entender qualquer coisa que possa estar errada. Por isso, não a despreze! Você sentirá de longe quando alguém estiver tentando te enganar, principalmente no que diz respeito a dinheiro, pois sua vida financeira estará em destaque, podendo haver excelentes oportunidades de negócio para ti. No quesito filhos, para quem os têm, muito cuidado com comportamentos possessivos que ao invés de aproximá-los, podem os colocar mais longe. Sabemos que vocês são pais e mães protetores, mas devem tomar o cuidado para não avançarem o sinal e irem longe demais. É importante que eles aprendam a tomar as suas próprias decisões na vida e cabe a vocês estarem perto para quando eles precisarem de auxílio. Tudo isso, porém, sem invadir o espaço deles.



SAGITÁRIO



Sagitariano, o eixo ativado desta semana no seu mapa astral será o eixo da casa 1, do eu, da nossa personalidade, de como aparecemos para o mundo e como o mundo nos vê, e os da casa 4, que trata da nossa casa física, nosso patrimônio, nossos pais e a herança que recebemos de nossos ancestrais. É importante que você se afirme e se coloque diante da sociedade com suas opiniões firmes, mas muito cuidado para não ser grosseiro demais, principalmente com pessoas da sua casa. Você muitas vezes exagera em como diz a verdade. Podemos ser absolutamente sinceros uns com os outros, mas de uma forma gentil e humana. É interessante que use do seu bom humor para dizer as coisas mais desagradáveis. Será uma semana em que você terá mais resistência e vitalidade física para fazer as coisas, mas não é por isso que vai exagerar. Cuide da alimentação, pois há uma tendência em engordar. Faça esportes ao ar livre, ou ao menos uma caminhada para se exercitar e manter o corpo em dia. O seu brilho próprio incomodará algumas pessoas, mas é necessário que você não as leve a sério, principalmente dentro da sua própria casa e família. Evite também falar demais sobre os seus planos e projetos. Poderá ser uma semana com muitas brigas no ambiente doméstico, principalmente com mulheres, então deve tomar cuidado para não dizer algo que possa ferir ou magoar.



CAPRICÓRNIO



Os eixos ativados em seu mapa da lua crescente serão os da casa 12, eixo da saúde mental e psíquica, da comunicação com outras dimensões, dos nossos inimigos secretos e traições. Essa é a casa que traz nossa evolução espiritual. Além disso, estarão ativos os eixos da casa 3, que mostra os conhecimentos que adquirimos, os estudos, a comunicação nas redes sociais e relacionamentos com irmãos, primos e vizinhos, além das as viagens curtas que realizamos e o trânsito de uma maneira geral. Mantenha-se o mais discreto e reservado possível. Tome cuidado com intrigas e fofocas que podem sujar o seu nome nas redes sociais. Nem tudo deve ser comentado, observe o possível possível, não dando muito espaço para que pessoas se aproximem de você com más intenções.



AQUÁRIO



Aquariano, o eixo ativado desta lunação no seu mapa será o da casa 11, que trata dos nossos projetos a longo prazo, sonhos e esperanças, nossas amizades, trabalho em grupos comunitários, voluntariado, política, e o da casa 2, que trata de dinheiro e os recursos que podemos obter, e segurança material e financeira. É muito bom você tomar cuidado nesta semana, pois algum amigo pode lhe deixar na mão e causar algum tipo de prejuízo financeiro. É bom que você saiba muito bem como usar o seu dinheiro e não empreste para qualquer pessoa. Para não perder a amizade, o ideal é não colocar dinheiro na jogada e ver se você pode ajudar de uma outra maneira, caso seja necessário. Você tem seus amigos como grandes tesouros na vida, e inclusive pessoas muito poderosas e influentes no seu círculo de amizades, mas para que ninguém saia decepcionado o importante é não criar grandes expectativas em nenhum projeto que você tenha e que dependa de outra pessoa. Ótima semana para se colocar no lugar do outro que tem menos que você e fazer algum tipo de trabalho voluntário ou de caridade, levando esperança para pessoas que vivem tantas dificuldades. Seja caridoso, mas lembrando que nem sempre a maior caridade é aquela que vem do dinheiro, mas sim do amor que demonstramos em nossos pequenos atos.



PEIXES



Nesta semana o eixo da casa 1, que trata do eu, da nossa personalidade, de como aparecemos para o mundo e como o mundo nos vê, e o eixo da casa 10, que trata da carreira, da coisa pública, status e vocação profissional e caminhos que escolhemos para nossa vida e sucesso, estarão ativos. Você deve tomar muito cuidado com pessoas maldosas que tentarão fazer de tudo para te prejudicar profissionalmente. Você vê bondade em todos, pisciano, e por vezes se torna demais distraído, não prestando atenção naquelas pessoas que só querem te prejudicar e se passam por boas amigas e boas colegas de trabalho. Sua intuição pode não estar funcionando muito bem esta semana, por isso, o ideal é se recolher mais, observar mais e evitar tomar decisões na carreira profissional que possam ser vistas com maus olhos. É importante cuidar da sua energia psíquica, pois você captará tudo como uma esponja, prejudicando até mesmo a sua saúde física. Os sinais serão o cansaço, tornando-se irritadiço, inquieto e se sentindo perseguido, querendo fazer papel de vítima, quando na verdade foi você que não se protegeu o suficiente e atraiu pessoas de má índole por perto. Passe uma semana mais recolhido e evite comprometer sua energia de luz com quem não vale a pena.