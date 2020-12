Flamengo tem missão complicada no Brasileiro AFP

Por O Dia

Rio - O ano de 2020 não foi generoso com o mundo de um modo geral. A pandemia da covid-19 pegou a todos de surpresa e obrigou a humanidade a se adaptar ao chamado "novo normal". Com o Flamengo não foi diferente. Depois uma excelente campanha em 2019, com a conquista da Copa Libertadores da América, do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Carioca, além de ir à final do Mundial de Clubes, o rubro-negro não está vivendo a melhor fase. Confira as explicações da astrologia e da numerologia sobre os motivos do baixo rendimento do clube.



O astrólogo Rafael Vilas explica que o Mapa Natal do Flamengo e o do Rio de Janeiro têm uma ligação que mostra o porquê da popularidade do time na cidade. O primeiro ponto é que ambos têm ascendente em Gêmeos, no mesmo grau. Isso por si só já confere uma bela identificação entre o clube e o carioca. "O Sol do time cai no setor dos trabalhadores, da gente comum do Rio. Além disso, a lua do Mapa Natal do Rio de Janeiro representa a população e está unida ao Nodo Norte do Flamengo, indicando um aumento progressivo da popularidade do time com o passar dos anos. Já a lua do Flamengo, que simboliza a popularidade, está alinhado ao ascendente do Brasil, outro fator de grande identificação nacional com o time, que transcende os estados. Pois, querendo ou não, é um símbolo nacional."



Segundo Rafael, o Flamengo possui o Sol e Marte em Escorpião. Por isso, o time desperta paixões ardentes ou "ódio". "Escorpião é um signo dominante e orgulhoso, o que acaba fazendo com que desperte inimizades ou inimigos. É também um símbolo de poder financeiro e político e, para um clube, indica muito jogo de poder sendo feito pelos bastidores, em segredo, com muita ambição e corrupção."



SEDE POR VITÓRIA



A explicação pela sede de vitória do time é, de acordo com Vilas, o signo de Escorpião. A intensidade junto com a mutabilidade do ascendente em Gêmeos faz com que o clube sempre seja imprescindível. "Você não sabe o que esperar do Flamengo e, mesmo que ele vença um brasileirão, nada é garantido na próxima temporada. O time é oito ou oitenta, e passa por muitas mudanças, por vezes radicais."



OS TRÂNSITOS: SINAL FECHADO PARA O TIME EM 2020



Quanto aos trânsitos, o astrólogo afirma que a má temporada do Flamengo tem como principais culpados os posicionamentos de Marte e Saturno no céu. Saturno está transitando pelo setor das crises e das dívidas, ou seja, pela casa 8. "Saturno é um planeta de falta, limitações, seca e traz o resultado das ações anteriores, pedindo a responsabilidade por aqueles atos. O trânsito durou 2 anos e meio, mas no segundo semestre de 2020 fez uma quadratura com Marte, que resultou em um aspecto tenso."



Entretanto, Rafael Vilas aponta que Marte, planeta que corresponde aos jogadores do time, está passando pela "casa astrológica correspondente ao dinheiro obtido a partir do trabalho e dos resultados dos esforços". "É um trânsito positivo para vencer e lucrar, se não fosse a tensão entre o Saturno e Marte. Também revela problemas internos devido ao fraco resultado financeiro, independente dos esforços dos jogadores. Saturno é seco e não poupa ninguém e nessa tensão, está disposto a fazer mudanças radicais e sacrifícios, inclusive se desfazendo de seus jogadores lucrativos para acabar com as dívidas internas."



A MELHORA



Rafael ainda afirma que é mais provável que as coisas só melhorem na segunda quinzena de março. Mas em maio, quando Urano faz oposição ao Sol do Flamengo, a instabilidade na situação do time vai ser enorme. "Podem acontecer mudanças radicais, podendo incluir a diretoria. Acho que 2021 não será um ano muito bom para o Flamengo. Pelo menos, não à primeira vista. A boa notícia é que Saturno sai da Casa 8 e talvez isso seja um bom sinal a nível financeiro. Mas, para isso, talvez precise 'cortar uma perna'", destaca.



O QUE OS NÚMEROS REVELAM



Já o numerólogo e astrólogo Leonardo Almeida afirma que, neste ano, a energia do Flamengo foi a do número 4, que não é favorável para um time de futebol. "O 4 indica um ano mais calmo, para não dizer lento, em que problemas internos, envolvendo relacionamentos, ficam expostos, deixando o trabalho de lado. Provavelmente, a comunicação tenha ficado extremamente difícil entre os dirigentes."



Ainda segundo Leonardo Almeida, o clube acabou de entrar na influência do ano 5 em 17 de novembro. Portanto, por ser uma data recente, a energia ainda não está atuando. "Uma coisa é fato: o ano de 2021 tende a ser melhor e mais ágil em todos os sentidos para o clube. Tudo ficará mais leve e tranquilo. O bom convívio vai resultar em um clima de grupo".



ROGÉRIO CENI



O numerólogo afirma que o técnico do clube, Rogério Ceni, está vivendo o ano 9. Segundo ele, a energia deste número pode indicar cansaço e falta de ânimo, mas não de bom senso. "É um ano em que se dá muito ouvido para as ideias dos outros e, por muitas vezes, acaba esquecendo de deixar a sua marca registrada. Tende a ser mais generoso, priorizando um bom ambiente. Só que, quando isso não é possível, fica totalmente desestabilizado. No geral, o 9 costuma ser de sabedoria e sorte, mas a numerologia do clube trouxe outro aspecto. Não é de se duvidar que as coisas internamente para o atual técnico estejam bem ruins."



RODOLFO LANDIM



No que diz a respeito ao presidente do Rubro-Negro, Rodolfo Landim, Leonardo explica que, de fato, 2020 não era para ser o ano do Flamengo. O clube e Landim compartilham do mesmo ano numerológico e, por isso, a energia imposta é a mesma ou até dobrada. "Rodolfo Landim está vivendo o ano 4. Por isso, é muito comum não se sentir parte de antigos grupos de trabalho e amizade. Vale ressaltar que muitas pessoas, ao viverem a energia desse número, não se sentem parte da família ou até mesmo acreditam que estão sendo substituídas. Essa sensação de não ser prioridade pode acarretar diversas escolhas erradas ao longo do ano e até a firmar parcerias erradas", conclui.