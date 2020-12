Entenda o significado das cores Reprodução de Internet

Por O Dia

Rio - Todo ano o mesmo dilema vem à cabeça: com que roupa passar a virada do ano? Qual é a cor indicada? Para entrar em 2021 com o pé direito e sanar de uma vez por todas as dúvidas, a estilista e consultora de moda Carina Caldas vai explicar, a partir da análise cromática, o significado das cores para criar visuais harmônicos na passagem para o próximo ano.

Leia Mais Aprenda simpatias para começar 2021 com o pé direito

Confira o que os astros reservam para o seu signo em 2021

Segundo Carina Caldas, a simbologia por trás das cores vai muito além das crenças. “A primeira coisa que deve ser pensada, sobretudo, é com o que você quer comunicar. A astrologia diz que, para essa virada do ano, o ideal é usar rosa e evitar o vermelho. Tradicionalmente, optamos pelo branco, que tem como origem as religiões de matriz africanas no Brasil”, esclarece.



Mas que mensagem as cores realmente passam? Confira as explicações!



BRANCO



Por ser o resultado da união de todas as cores, o tradicional branco tem como característica o equilíbrio. Também é associado à paz, por transmitir bondade e leveza.



AZUL



O azul é uma cor super positiva e não é relacionada a nenhum sentimento negativo. É a cor que faz referência à amizade, simpatia, honestidade, confiança e todos aqueles sentimentos cujo o objetivo é durar para sempre.



VERMELHO



De característica forte, o vermelho representa o sangue e o amor. Também fala da paixão e do erotismo.



AMARELO



Transmite positividade, prosperidade, diversão e otimismo. Além disso, repele inveja, avareza e egoísmo.



LARANJA

Segundo Carina Caldas, a simbologia por trás das cores vai muito além das crenças. “A primeira coisa que deve ser pensada, sobretudo, é com o que você quer comunicar. A astrologia diz que, para essa virada do ano, o ideal é usar rosa e evitar o vermelho. Tradicionalmente, optamos pelo branco, que tem como origem as religiões de matriz africanas no Brasil”, esclarece.Mas que mensagem as cores realmente passam? Confira as explicações!Por ser o resultado da união de todas as cores, o tradicional branco tem como característica o equilíbrio. Também é associado à paz, por transmitir bondade e leveza.O azul é uma cor super positiva e não é relacionada a nenhum sentimento negativo. É a cor que faz referência à amizade, simpatia, honestidade, confiança e todos aqueles sentimentos cujo o objetivo é durar para sempre.De característica forte, o vermelho representa o sangue e o amor. Também fala da paixão e do erotismo.Transmite positividade, prosperidade, diversão e otimismo. Além disso, repele inveja, avareza e egoísmo.

Publicidade

Assim como o amarelo, o laranja também é uma cor que vibra o otimismo. Também tem a capacidade de trazer muita felicidade.



VERDE



Por sua vez, o verde é a cor da natureza, da energia, da vitalidade, da esperança. É uma cor tão positiva quanto o laranja, mas é uma tonalidade voltada à reflexão. Para um ano mais tranquilo, que tal usar verde?



PRETO



O preto é uma cor normalmente associada às coisas ruins. Mas, na verdade, é a cor do mistério, da magia e da moda. Se você está buscando inovação ou quer se conectar com energias místicas, não tem porquê não usar essa cor.