Publicado 05/01/2021 17:00

Rio - A vida demora a engatar depois do recesso de fim de ano, o cansaço e a indisposição costumam bater na porta. Já pensou em tomar um banho energético para reverter essa sensação? Além de ajudar na proteção espiritual, eles contribuem para a abertura de caminhos, dando ânimo e renovando as energias.



Banho para renovar as energias



Mentalizando boas energias e prosperidade, macere um punhado de dinheiro-em-penca, um punhado de malva e um punhado de folhas de manjericão e misture com 1 litro de água quente. Depois do banho higiênico, jogue a solução do pescoço para baixo. Deixe secar naturalmente e despeje o que sobrou em um jardim florido.