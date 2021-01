Arruda é uma planta presente em diversas crenças Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 11/01/2021 11:33

Rio - O manjericão tem propriedades que afastam as energias negativas que atrapalham a vida. Por sua vez, a arruda combate o desânimo, a inveja e a instabilidade emocional. O banho com as duas plantas é ideal para proteção espiritual e também renovar os ânimos.

Macere sete folhas de manjericão e três folhas de arrudas. Enquanto isso, coloque um litro de água para ferver. Passe a pasta amassada nos ombros e, quando a água estiver morna, jogue dos ombros para baixo mentalizando a saída das energias negativas do seu caminho.