A aromaterapia é usada há centenas de anos como fonte de cuidado integrativo físico e emocional Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 19:00

Rio - O ano de 2020 foi atípico e atribulado para todos, em especial em relação à saúde. Com as incertezas de diferentes ordens, a esperança é de que 2021 seja mais leve e tranquilo.



Para ajudar nesta tarefa, a terapeuta floral Márcia Rissato mostra como os florais de Bach podem ajudar a aproveitar ao máximo os traços de personalidade de cada signo, de uma forma positiva.



“Os florais de Bach atuam no sistema emocional, alterando o campo energético da pessoa e, consequentemente, auxiliando no controle de atitudes indesejadas”, destaca.



ÁRIES

Os nativos deste signo são conhecidos por seu temperamento forte e impulsivo. Criatividade e ousadia são outras características típicas de um ariano. O floral indicado para transformar a precipitação em energia criativa positiva é o Impatiens.



TOURO

Tipicamente ciumentos e possessivos, eles também são teimosos. O ideal para os taurinos é o Gentian, que trata essas duas faces deste signo, além de garantir entendimento da missão de vida, para que se desprendam das necessidades materiais.



GÊMEOS

Conhecido como o signo mais comunicativo do zodíaco. Os geminianos também são imprevisíveis, por isso têm dificuldades em criar raízes, devido a esse temperamento oscilante. Investir no Cerato irá trazer equilíbrio interno, impedindo as frequentes mudanças de opinião.



CÂNCER

Cancerianos são extremamente sensíveis e saudosistas, guardando boas ou más lembranças do passado. Para ajudar na busca por uma maior estabilidade emocional, o floral Clematis é ideal.



LEÃO

Ainda que sejam conhecidos por sua lealdade e poder de comunicação, o orgulho e a vaidade são os fatores negativos do signo. O Vervain vai equilibrar essas questões e ainda garantir mais tolerância.



VIRGEM

São pessoas extremamente determinadas e metódicas (com organização, limpeza), por isso se cobram muito. Adoram uma rotina! Para trazer mais descontração no dia a dia, é recomendado o Centaury. Desperta a imaginação, tirando o peso da obrigação.



LIBRA

São conhecidos por sua vaidade e também por fazerem de tudo para não entrar em um conflito. Os librianos também são extremamente indecisos e têm dificuldade para aceitar críticas. O Scleranthus vai reforçar a confiança.



ESCORPIÃO

É o mais sexual do Zodíaco! Costumam ocupar posições de liderança e são conhecidos por ser ciumentos e vingativos. O Chicory vai ajudar a amenizar o desejo de controlar e também afastar a irritação.



SAGITÁRIO

Sonhadores, alegres, gostam de cultivar as amizades. Normalmente não gostam de ser controlados e valorizam a liberdade. São otimistas, porém um pouco imprudentes. Para reduzir a ansiedade e garantir estabilidade emocional, o floral Agrimony.





CAPRICÓRNIO

Conhecidos pela timidez, também são determinados e confiáveis. Costumam guardar as emoções e acabam se aprisionando por isso, se privando de outras pessoas. Outra característica forte é a desconfiança. O Mimulus pode ser um grande aliado nessa missão! Este floral ajuda a amenizar os sentimentos de inferioridade.



AQUÁRIO

Gostam de novidades, liberdade e são extremamente futuristas. Também conhecidos pela teimosia e dificuldade de se relacionar afetivamente. Para trazer compreensão e afastar o orgulho, o floral Water Violet, que também trará mais segurança ao compartilhar a vida com o outro.





PEIXES

Os nativos deste signo são românticos, sonhadores e indecisos. Apresentam mais tendência à depressão e levam o amor como um conto de fadas. Neste caso, o Rock Rose é o ideal, pois afasta os pensamentos depressivos e aflora a autoconfiança.