São Sebastião Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 20/01/2021 10:52

Rio - O dia de São Sebastião é celebrado nesta quarta-feira. Considerado o protetor da humanidade contra a fome, a peste e a guerra, o santo se dedicou a zelar por quem precisava. Além disso, ele é padroeiro de diversas cidades brasileiras como o Rio de Janeiro.



Publicidade

Foi soldado do Império Romano e, depois de um tempo, foi promovido a capitão e foi nesse período que começou a atuar como defensor da Igreja e apóstolo dos confessores, que estavam presos, convertendo-os em cristãos.



Por defender o amor a Deus, foi preso em um tronco, onde recebeu muitas flechadas. No entanto, uma mulher se aproximou e cuidou das feridas. Ao recuperar a saúde, se dedicou à evangelização, testemunho até 288, quando morreu.



Publicidade

Oração de São Sebastião



Glorioso mártir São Sebastião, soldado de Cristo e exemplo de cristão, hoje vimos pedir a vossa intercessão junto ao trono do Senhor Jesus, nosso Salvador, por quem destes a vida. Vós que vivestes a fé e perseverantes até o fim, pedi a Jesus para que sejamos testemunhas do amor de Deus. Vós que esperastes com firmeza nas palavras de Jesus, pedi-lhe por nós, para que aumente a nossa esperança na ressurreição. Vós que vivestes a caridade para com os irmãos, pedi a Jesus para que aumente o nosso amor para com todos. Enfim, glorioso mártir São Sebastião, protegei-nos contra a peste, a fome e a guerra; defendei as nossas plantações e os nossos rebanhos, que são dons de Deus para o nosso bem e para o bem de todos. E defendei-nos do pecado, que é o maior de todos os males. Assim seja.