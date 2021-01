Por O Dia

Publicado 20/01/2021 15:02

Rio - A lua nova marca um período de esperanças, começos, novos projetos e novas atitudes. No amor isso não seria diferente, não é mesmo?

A cigana e sensitiva Sara Zaad explica que Vênus está em Capricórnio desde o começo de janeiro e, por sua vez, Marte entrou em Touro também na primeira semana do ano. O posicionamento desses dois planetas em signos do elemento terra revela que a lunação estará com a sensualidade em alta. “Caso o relacionamento esteja meio morno, que tal dar uma apimentada chamando o seu parceiro para um jantar romântico à luz de velas? Uma boa comida, uma boa bebida, muitos carinhos e temos todo o roteiro para belos momentos de prazer”, sugere Sara.No entanto, segundo a cigana, é preciso lembrar que o posicionamento de Vênus em Capricórnio tem como característica a objetividade e a ambição. Já Marte em Touro gosta de estabilidade, conforto e relacionamentos a longo prazo. ”Cabe a você perceber já desde esta lua nova se a pessoa que está com você é a que realmente você quer estar junto por um longo prazo na sua vida. Para os solteiros, é importante avaliar muito bem antes de entrar em qualquer relação, veja se realmente a pessoa vai corresponder a estes valores de estabilidade material e segurança”, conclui.Ariano, cuidado porque esta semana você pode estar impaciente e pode arrumar brigas sem motivo com seu amor. A lunação vem bastante lenta, com signos do elemento terra. Isso pode causar bastante irritação, uma vez que você quer tudo do seu jeito e na hora que você quer e pode não aguentar o ritmo mais calmo da semana e descontar no seu amor suas frustrações por isso. Neste momento, tudo já está tão pesado por conta da pandemia, por isso, seria interessante você aproveitar estes dias para trocar carinhos com seu parceiro, reacender a relação, não ficar brigando e arrumando confusão por qualquer bobagem. Para os arianos solteiros, que estão apenas conversando com o crush, cuidado para não dispensar alguém bacana logo de cara porque a pessoa pode ser um pouco mais lenta do que você. Dê uma chance de conhecer porque quem sabe essa pessoa não pode ser um grande amor?Taurino, a lunação está começando e será que vale a pena você insistir numa relação que não dá mais certo só porque você tem preguiça de mudar, já se acomodou? É importante você olhar para dentro de si e perceber se você está com a pessoa porque realmente a ama ou porque apenas se acostumou com ela. Todos nós merecemos dar amor e receber amor na mesma proporção. Quando se está num relacionamento em que as duas pessoas não estão felizes juntas, o mais correto e sincero sentarem as duas para conversar e ver se realmente vale a pena reaquecer a relação, ou se é melhor cada um ir para o seu lado e dar chance do amor acontecer com novas pessoas. Para os taurinos solteiros, você pode conhecer pessoas interessantes em lugares religiosos. Experimente entrar em grupos da internet que trabalhem com estas temáticas que você pode conhecer várias pessoas interessantes que vão se conectar a sua energia e quem sabe pode vir uma relação mais séria?Geminiano, cuidado para não tomar decisões precipitadas nem ficar entrando em confusão por conta de fofocas de outras pessoas sobre o seu parceiro. Procure blindar a sua relação das pessoas amargas que não conseguem ver as outras felizes. Também procure se resguardar mais, não saia falando de sua relação com qualquer pessoa. Não colocamos nossas vulnerabilidades e fraquezas, muito menos das pessoas que estão ao nosso lado para quem é de fora e não conhecemos direito, pois essa pessoa pode usar em algum momento aquilo que usamos contra nós. Tenha muito cuidado e carinho com a sua relação e com a pessoa que está ao seu lado e perceba se você na verdade não está vendo ela se afastar, porque está falando demais dela para outras pessoas. Para os geminianos solteiros, a boca fechada é o melhor neste momento, então se vocês realmente estiverem interessados em uma pessoa procurem não contar a ninguém, pois “amigos” podem ficar falando mal da pessoa que você está interessado para, na verdade, ficarem com ela.Canceriano, muito cuidado com ciúmes dentro da relação por conta de amigos do seu parceiro. Será que você não está implicando demais e vendo coisas onde não tem? Ciúme é algo que pode apimentar a relação, mas pode se tornar tóxico e pode vir a se transformar em algo abusivo que acaba com qualquer amor, independente de tão grande ele seja. Procure cuidar mais da sua insegurança, se fortaleça, confie em você e acredite que a pessoa que você ama está ao seu lado porque gosta de você, e poderia estar com qualquer outra pessoa mas escolheu estar ao seu lado neste momento. Procure tirar este sentimento de medo e ansiedade dentro do seu coração e confie no seu amor, porque sem confiança nenhuma relação consegue seguir adiante. Para os cancerianos solteiros, muito cuidado pra já não exigirem coisas do crush antes mesmo de estarem vivendo uma relação e nada de ficar pedindo pra ele deixar de ver as amizades deles pois ele pode muito bem escolher os amigos e te deixar de lado.Leonino, nem sempre o amor é feito de grandes atos e grandes declarações de amor públicas, mas sim de pequenas atitudes no dia a dia que demonstram o quanto você se preocupa em cuidar do seu amor. Procure valorizar mais estes pequenos gestos do cotidiano do casal e não se incomode tanto caso você não ganhe tantas demonstrações de afeto públicas do seu amor, porque nem sempre o fato de dizermos em todas as redes sociais que amamos alguém é verdadeiro. O amor real é conhecido no cotidiano do casal. Valorize estes pequenos gestos e com certeza será mais feliz não só dentro do seu relacionamento com seu amor mas na vida. Para os leoninos solteiros, prestem atenção no seu local de trabalho, ou na academia, enfim, nos lugares onde você vai todo dia de forma rotineira, pois serão nestas ocasiões que você poderá conhecer alguém que te fará brilhar os olhos, podendo começar até mesmo uma relação mais séria.Virginiano, procure ver a vida de forma mais otimista e menos crítica, pois isso vai não só melhorar o seu humor como também ajudar no bom relacionamento do casal. Você está sempre criticando, exigindo demais de si e do outro e isso a longo prazo pode ir sabotando o relacionamento, pois ninguém aguenta esse nível de exigência e perfeição por muito tempo. Aproveite que estamos na lua nova, no período das coisas que estão começando e recomeçando de maneira diferente, para chamar o seu amor para sair, ou mesmo fazer algo em casa mesmo mais romântico, para que você e seu parceiro possam se aproximar novamente, aparar as arestas, fazer as pazes caso tenha tido alguma briga, e viverem uma semana mais leve e mais feliz. Para os virginianos solteiros, o momento é oportuno para conhecer pessoas bacanas. Então, procure não se prender muito a expectativas de ter um relacionamento sério neste momento e vá vivendo aquilo que a vida tem a oferecer Sem pressões e um conhecendo o outro com calma a relação pode até ficar mais séria sem nem mesmo os dois perceberem. Evite também criticar demais logo de cara, tudo para não espantar o crush.Libriano, procurar manter o clima em casa o mais calmo possível e evitar discussões por qualquer bobagem é o mais saudável a fazer neste período de pandemia em que todos estão muito tensos. Tome cuidado para que nesta atitude de tentar evitar um conflito acabe permitindo que o seu parceiro abuse de você. É claro que o diálogo será sempre a melhor solução do que uma discussão agressiva, mas também evitar a todo custo falar algo que possa desagradar o parceiro é como varrer uma casa e ficar jogando sujeira para debaixo do tapete, pois uma hora este tapete vai estar tão cheio que a sujeira começará a transbordar para fora e você terá muito mais trabalho para limpar. Procure falar de uma maneira clara quais os valores preza. Para os librianos solteiros, mas que estão com algum crush em vista, cuidado para não se envolver com qualquer pessoa por carência e depois acabar descobrindo tarde demais que a pessoa nada tem a ver com você. Não tenha pressa em iniciar um novo relacionamento.Escorpiano, cuidado para não ficar guardando mágoa e raiva do seu parceiro. Isso pode acabar o magoando de uma maneira cruel. Você é muito observador, só que muitas das coisas que guarda são paranoias, coisas que não aconteceram e que você supôs sem prova nenhuma que a pessoa fez. Ou você confia no seu parceiro ou você termina a relação, escorpiano. Mas lembre que nem sempre tudo o que você imagina que o outro fez com você realmente aconteceu da maneira que está na sua mente. Muito cuidado também com pessoas que adoram ver o circo pegar fogo e que ficam falando do seu amor para você. Na dúvida, pergunte diretamente ao seu par o que aconteceu, não fique confiando na palavra de qualquer pessoa que chegue até você. Para os escorpianos solteiros, muito cuidado com decisões precipitadas antes mesmo de conhecer a pessoa direito. Nem tudo o que você vê, imagina e ouve corresponde realmente à realidade. Quer conhecer o crush? Converse diretamente com ele, sem interferências de ninguém e dê espaço para que ele possa se mostrar como é sem falsas suposições de sua parte.Sagitariano, por mais que você não goste da rotina e ache entediante, não podemos viver o tempo todo como se estivéssemos em uma eterna aventura e quando o assunto é relacionamento amoroso isso não é diferente. Sem contar que neste momento tão delicado da pandemia não podemos nos dar ao luxo de ficar esbanjando dinheiro ou fazendo gastos exagerados, pois não sabemos exatamente como a economia vai ficar daqui para frente. Muitas vezes seu comportamento um pouco inconsequente nestas questões de gastos financeiros, como se não houvesse amanhã, atrapalha e muito a vida do casal, o que pode acabar gerando um rompimento doloroso com acusações de ambas as partes. Procure amadurecer, sagitariano, já que por mais que uma relação tenha momentos maravilhosos e divertidos, nem sempre podemos estar o tempo todo rindo e felizes, tem hora que temos de viver a relação com responsabilidade, e isso também inclui a parte material da vida do casal. As despesas do casal precisam ser divididas. Para os sagitarianos solteiros, é importante já deixar bem claro que se for pra entrar em uma relação procure ser responsável e agir como uma pessoa adulta, sabendo que um relacionamento requer certas obrigações e comprometimentos. Caso não queira se comprometer com o dia a dia da relação, sagitariano, o melhor é ficar solteiro.Capricorniano, fale aquilo que você está sentindo para o seu parceiro, não reprima tanto assim os seus sentimentos. Muitas vezes seu amor acha que você não gosta dele, porque você não dá nenhum tipo de demonstração. É natural que nestes momentos de pandemia não estejamos com cabeça pra romance, mas é importante de vez em quando mostrar para o seu parceiro o quanto você gosta dele, o quanto você se sente bem por ele estar ao seu lado, o quanto você o deseja e o quer. Que tal começar esta lunação de uma maneira diferente e chamar o seu amor pra sair, para fazer um programa mais “quente”, digamos? Caso não seja possível por conta das questões de segurança da pandemia, faça isso em casa mesmo. Convide o seu amor para um jantar especial, faça algo com ele que ele goste e que vocês dois possam ficar mais íntimos, dê sinais que você realmente está disposto a acabar com o tempo perdido entre vocês dois e reaqueça a paixão do casal. Faça algo que você fazia no início do namoro que seu parceiro gostava, mostre pra ele ou ela que você também pode ceder a uma aventura de vez em quando e que pode ser mais espontâneo e que isso é bom. Para os capricornianos solteiros, cuidado para não ficarem o tempo todo trabalhando, preocupados com pandemia, com doença, em pegar o vírus, com a economia, e se esquecer de viver e amar. Tem um crush em vista? converse com ele, conheça melhor, se permita!Aquariano, o amor não é feito somente de palavras, mas também de gestos e atitudes. Será que na verdade seu parceiro não está apenas respondendo a sua frieza? Sim, mesmo que você não queira admitir nem para si mesmo e que por fora você passe uma imagem de pessoa descolada, bacana e cheia de amigos, a verdade é que o jogo do amor e das emoções é difícil para você, é algo que você não se sente à vontade e, por isso, pode passar para o seu parceiro que você não se importa com ele, ou até mesmo que você dá mais atenção aos seus amigos do que ao seu amor. Procure equilibrar um pouco a atenção que você dá a seus amigos e ao seu amor. Lembre-se de que quando estamos em um relacionamento, precisamos cuidar, estar presente e olhar pra mesma direção que o outro. Por mais que tenhamos uma vida individual, o nosso espaço deve ser respeitado quando estamos em um relacionamento. É preciso pensar não só como uma pessoa, mas em algumas ocasiões também como um par, como um casal. Procure ouvir mais o seu amor, aquariano! Caso não queira realmente dividir a sua vida e os seus objetivos com alguém, pense se não vale a pena terminar essa relação para que ambos possam encontrar pessoas que tenham mais a ver com a personalidade de cada um. Para os aquarianos solteiros, preste atenção se você não está tratando todo mundo como amigo, sem ter um olhar mais atento, porque no seu círculo de amizade pode ter alguém que tenha interesse em você. Abra o olho porque o amor pode estar do seu lado!Pisciano, será que é preciso relevar tudo o que o seu parceiro faz pra você ou diz pra você? Sim, devemos ter compaixão, empatia, nos colocar no lugar do outro sempre que possível, mas se permitirmos todo o tempo que as pessoas nos tratem mal, principalmente os parceiros amorosos, estamos ensinando a eles que aguentamos e toleramos qualquer coisa por amor. Lembre-se que o amor não é isso. Mostre a pessoa que está ao seu lado que você tem o próprio valor e que você não vai mais aguentar determinadas atitudes que te põem pra baixo e te fazem mal. Esteja atento aos sinais, perceba o quando você se diminui quando está ao lado do outro e não permita que isso aconteça mais, pisciano. E preste atenção nas amizades do seu amor, e perceba se ele realmente não está dando mais importância a eles do que a você. É óbvio que temos de ter amigos, eles fazem parte de uma vida saudável, mas os assuntos da relação devem ser resolvidos dentro da relação e você deve deixar isso bem claro para o seu parceiro, que não vai tolerar ou admitir interferências de fora na relação, e que se tiver alguma coisa pra resolver entre os dois que seja entre o casal e não com mais pessoas. Para os piscianos solteiros, mas que estão com um crush em vista, perceba como é a atitude dele com você antes mesmo de começar uma relação. Percebeu que a pessoa está te tratando mal, intuiu que não vai para frente? Ouça o seu coração, se perceber isso e nem comece o relacionamento.