Por O Dia

Publicado 22/01/2021 10:34

Rio - A lua nova crescente no signo de Touro nesta semana está em um aspecto astrológico chamado quadratura. A cigana e sensitiva Sara Zaad afirma que esse posicionamento convida a colaborar e ceder, para que os conflitos não se instalem.



Segundo Sara Zaad, a lua em Touro é concreta, pragmática, pé no chão, no entanto, ela costuma bater de frente com o Sol em Aquário, que pensa no coletivo mas que às vezes tem ideias radicais e extremadas. “É preciso estar atento a comportamentos extremos. Cuidado para que as influências externas não atrapalhem a imagem profissional. Estamos todos com os ânimos à flor da pele, mas precisamos estar calmos, resolvendo os desafios à medida que eles aparecerem sem nos preocupar por antecipação. O otimismo, esperança e fé pois na lua crescente é o melhor comportamento, já que a próxima fase é a da lua cheia e nela tudo que não foi resolvido de conflitos volta numa intensidade muito maior, com uma dose alta de frustração”, explica.



ÁRIES



Ariano, esta é uma semana em que suas finanças podem estar um pouco instáveis, então tome muito cuidado com projetos e investimentos de risco, pois você pode ter muitos prejuízos. É o momento de ter cautela na área financeira. Dê um passo de cada vez e não é a hora de agir de forma impensada ou no calor do momento, principalmente no que diz respeito a questões materiais.



Cuidado para não descontar suas raivas e ansiedades nas compras e na comida e também não conte muito com amigos, pois algum deles pode te deixar na mão em alguma atividade que tenham juntos.

De preferência não empreste dinheiro e não entre em nenhum projeto que você não tenha a certeza se é bom ou não. Nestas horas a amizade tem de ficar em segundo plano e você tem que pensar de forma concreta e objetiva, priorize você e sua família. Só continue com aqueles planos que você está vendo que darão certo, e deixe de lado aqueles que não estão não fluindo. É o momento de economizar e guardar para o futuro.



TOURO



Taurino, esta semana você poderá estar se sentindo mais vulnerável e sensível, recebendo as influências externas do ambiente a sua volta, principalmente da parte profissional. Então, cuidado para não arrumar brigas e discussões no ambiente de trabalho, proteja a sua energia.



Traçou metas a longo prazo no início da lunação? Continue firme e forte com elas, se prepare, estude, e não pare no tempo, esteja sempre por dentro do que está acontecendo de mais novo na sua profissão.

O estômago esta semana estará bastante sensível, então muito cuidado também com tudo o que você come esta semana. Pode haver muitas dificuldades no trato com mulheres, principalmente no trabalho. Se você tem chefe mulher muita cautela para não se ter conflitos de autoridade e você pode acabar perdendo. Agora, se você tem um cargo de chefia: cuidado para não ser autoritário demais com os seus subordinados.



GÊMEOS



Geminiano, nesta semana procure preservar um pouco a sua energia psíquica, pois você pode estar recebendo energias negativas do ambiente que o cerca e das pessoas que estão a sua volta. Muitas vezes você se abre demais e pode ter pessoas à sua volta que usam as informações que você passa justamente contra você. Acabam identificando suas vulnerabilidades e fraquezas e se aproveitando delas.

Procure desconfiar de falsos gurus e cultive a sua própria espiritualidade e a sua conexão com Deus de maneira interna, buscando dentro de si a sua ligação com o universo.



Pode ter problemas em processos na justiça ou com algum tipo de burocracia e papelada, com o resultado não saindo exatamente como gostaria e, também, não é uma semana muito boa para quem prestou algum concurso e espera uma resposta positiva, pois ela pode demorar ou você não ter ido tão bem como esperava.



CÂNCER



Canceriano, você pode estar sendo vítima de inveja ou de falsidade no seu ambiente profissional e na sua carreira. Então, muito cuidado e cuide da sua energia psíquica, pois você esta semana poderá se sentir mais fraco do que o normal, mais sugado energeticamente.



Você também poderá sofrer algum prejuízo com algum investimento e se tiver um negócio com alguém seu sócio poderá passar por situações desafiadoras, que vão fazer com que você assuma a maior parte das despesas da sociedade ou então o seu cônjuge pode estar passando por uma situação financeira difícil e você terá de pagar a maior parte das despesas de casa. Procure fazer um bom uso de seu dinheiro.



Evite também levar problemas de casa para o trabalho e ficar mal-humorado, porque isso contribui para uma má imagem profissional. Em caso de demissão ou de cortes na empresa, você pode ser a primeira pessoa a sair.



LEÃO



Leonino, não espere muito de processos nem de burocracias esta semana, pois podem atrasar mais do que o normal. Muito cuidado com a forma autoritária e brusca que você lida com as pessoas, achando que todos têm de servir e serem seus empregados, pois você pode depender justamente de alguém que possa ter sido maltratado por você para resolver alguma burocracia e a pessoa acaba emperrando de propósito os trâmites desta documentação.



Devemos ter em mente, leonino, que convivemos em sociedade e para sermos respeitados temos também de respeitar o outro e que devemos saber colocar nossos valores e opiniões de uma maneira educada e equilibrada. Caso você tenha algum negócio ou parceria com outros países pode não dar certo ou mesmo não sair como você esperava então não dê nada como certo.



Caso esteja planejando alguma viagem também a trabalho para o exterior ela pode não sair como o esperado por conta ainda das limitações impostas pela covid-19, então se possível mude os seus planos.



VIRGEM



Virginiano, esta semana você estará com o seu lado psíquico bem acentuado, podendo inclusive sofrer influências de energias pesadas, que atrapalhem a sua saúde física e também a saúde dos seus animaizinhos de estimação, caso os tenha. Cuidado!



Procure ser o mais discreto e reservado possível, principalmente dentro de seu ambiente de trabalho e não confie em qualquer pessoa, procure exercer o seu senso crítico e perceber aquelas pessoas nas quais você pode confiar e nas quais não pode. É muito importante também que você evite ser perfeccionista demais e chato dentro do seu ambiente de trabalho com as suas exigências, pois os seus colegas podem estar se sentindo incomodados demais com isso.



Por isso, você pode estar sofrendo retaliações pelas suas costas e você nem sabe, com pessoas se movimentando para tirar você da empresa ou do setor em que você se encontra. A perfeição faz parte de sua vida, você é uma pessoa naturalmente exigente, que deseja ser útil e sempre fazer o melhor pelo outro, mas tudo tem um limite, e temos de saber trabalhar em equipe.



LIBRA



Libriano, esta semana você deve ter muito cuidado, principalmente em investimentos financeiros. Você pode não estar com as percepções muito claras e acabar fazendo investimentos arriscados e que te deem prejuízos.



Muito cuidado também com pessoas tóxicas e de energia bem pesada que podem estar sugando suas energias. Proteja sua energia, nunca deixe de ser uma pessoa justa, ética e equilibrada em tudo o que fizer. Não tenha medo de dizer não a coisas que você não gosta ou não quer fazer.

Se você sentir na sua intuição que determinada pessoa pode não estar muito bem intencionada, não tenha dúvidas em se afastar, mas sempre de maneira gentil, sem conflitos, para que você não possa ser acusado de estar agindo com preconceito ou algo do tipo.



Procure exercer o bom senso, libriano, que você saberá muito, como agir e decidir nas situações em que você se sentir confuso esta semana.



ESCORPIÃO



Nesta semana, escorpiano, tenha muito cuidado pois parcerias comerciais podem ser instáveis e não darem certo. Você tem de ter muita cautela, se preservar, se reinventar. Também será muito importante que você olhe pra dentro, ilumine seus cantos mais escuros e perceba o que está sendo necessário tratar, quais os traumas, as sensibilidades, os medos.



Será que não é necessário que você aprenda a perdoar, escorpiano? Você muitas vezes guarda tanta mágoa e rancor que isso envenena a você e não a pessoa a quem você direciona as suas frustrações. Nem sempre as coisas acontecem como nos nossos melhores sonhos, escorpiano, e está tudo bem assim. A sua mania de controlar a tudo e a todos vem da verdade de uma enorme insegurança que você tenta esconder, por isso você ataca muitas vezes antes de ser atacado como uma forma de defesa, mas na verdade o seu maior inimigo é você mesmo, escorpiano.



Provavelmente precisará consertar algo na sua residência esta semana, que pode se quebrar de vez. Então, esteja atento para não ser pego desprevenido.



SAGITÁRIO



Sagitariano, mesmo que não seja nada de absolutamente grave, sua saúde física nestes dias de lua crescente estará mais fragilizada e seu estômago mais fraco e sensível. Então, muito cuidado com exageros alimentares, pois você pode se intoxicar. Evite também alimentos mais pesados, que possam causar problemas digestivos. Caso tenha filhos pequenos ou animaizinhos de estimação, eles podem passar por pequenos probleminhas de saúde também. Fique de olho!



Você estará também mais mal-humorado esta semana e muito instável. Então, cuidado para não criar atritos com seus colegas de trabalho, e tenha cuidado na hora de dizer as verdades que tanto gosta, pois você pode ferir as pessoas sem necessidade. Evite também fofocas e intrigas! Podem usar o seu nome dentro da empresa e você pode ficar mal com isso, levando fama de quem faz fofoca e sofrendo algum tipo de punição.



Se você estiver desempregado e conseguir uma entrevista de emprego procure ter mais jogo de cintura nas respostas e não ser muito inflexível, para que não seja mal avaliado. Caso tenha compromissos com horário muito cedo no trabalho é bom que você saia bem mais cedo de casa do que de costume, pode haver problemas no trânsito.



CAPRICÓRNIO



Capricorniano, é importante que você se abra para curtir um pouco os prazeres e diversões da vida, mesmo nesse período de pandemia, principalmente se você tiver filhos pequenos, que sentem falta de momentos de lazer.



Temos de tomar todo o devido cuidado com a saúde, mas não podemos ficar completamente isolados do mundo sem nenhum tipo de distração. Isto não faz bem para a saúde mental, capricorniana, e você pode ficar até depressivo neste processo e adoecer também quem está a sua volta.

A vida não pode ser somente trabalho e estabilidade material, capricorniana, a diversão, o amor, os prazeres, fazem parte de uma vida saudável e feliz.



Procure tirar pelo menos um dia desta semana para fazer algo que o deixe feliz, seja assistir um filme, ler um bom livro, conversar com os amigos, reunir a família com comidas gostosas, dar risada. Isso vai te ajudar a aliviar a tensão do momento em que passamos e te carregar as baterias para você enfrentar mais facilmente as dificuldades que o momento está nos trazendo. Caso você não pare para desacelerar um pouco, pode pegar uma estafa e ficar seriamente doente.



AQUÁRIO



Aquariano, estes dias de lua crescente podem ser desafiadores, podem pintar atritos entre você e as pessoas da sua família. Este período de pandemia não está fácil, estamos vivendo no limite e, mesmo com a chegada da vacina, as coisas ainda ficarão por um tempo bem desafiadoras.



Procure cultivar a paciência, principalmente com pessoas mais velhas como pai e mãe. Perceba se você está arrumando discussão dentro de casa porque realmente tem uma opinião contrária a da pessoa ou se é simplesmente pra ser “do contra” e causar polêmica.



Você pode estar se sentindo mais pesado esta semana, aquariano, com muito desgaste energético inclusive por conta desse seu jeito de ser, rebelde e inconsequente. Sim, você tem seu jeito único e original de viver a vida, aquariano, mas tem que tomar cuidado para que a sua maneira de ser não agrida as pessoas que estão a sua volta e te querem bem.



PEIXES



Pisciano, você é dono de uma mente muito ativa, tem muita imaginação e sensibilidade, mas precisa aprender a priorizar as informações que chegam até você, senão você fica dispersivo demais, perde o foco, e suas atividades do dia a dia acabam não rendendo.



Cuidado também com situações que não ficam muito claras de comunicação, em que a pessoa diz ‘A’ e você entende ‘258’, e fica tudo muito confuso, então, procure se certificar de que entendeu corretamente o que as pessoas tentaram te dizer, para que não haja nenhum mal entendido. Caso você tenha planejado alguma viagem curta, ela pode não ocorrer conforme você planejou. Então, procure ter flexibilidade e jogo de cintura para mudar de planos se for necessário.



Cuide da sua energia psíquica, principalmente quando fala com as pessoas. Você absorve muito rapidamente a energia negativa alheia. Ambientes mais pesados podem te fazer muito mal, pois chega uma hora em que você não sabe se os problemas que está carregando são seus ou de outras pessoas.