Por O Dia

Publicado 23/01/2021 11:06

Rio - A lunação começou com a lua em Capricórnio neste ano. Essa semana ela entrou na fase crescente signo de Touro, que também é do elemento terra. A cigana e sensitiva Sara Zaad revela que é neste signo que a lua fica em exaltação, ou seja, em uma posição fortalecida. Assim, abrindo o espaço para mais atenção, carinho e cuidado fazer parte do cotidiano.

Segundo Sara Zaad, a sensualidade vai estar em alta, no entanto, o Sol em Aquário está fazendo um aspecto de tensão com a lua. “O Sol aquariano gosta de liberdade. Já a lua taurina é por vezes muito possessiva e ciumenta. Por sua vez, Marte também está em Touro e Vênus está em Capricórnio. Ou seja, há muito elemento terra presente neste momento. Isso pode deixar o seu parceiro com uma sensação de que está se sentindo sufocado”, aponta.Para os que estão solteiros, a cigana aconselha ter cautela para não espantarem o pretendente com o sentimento de posse. “Devemos deixar as pessoas livres para sabermos realmente se elas querem estar conosco ou não. É importante também que possamos cuidar dos problemas que acontecem na relação nesta fase da lua, pois quando chegamos no período em que ela fica cheia parece que tudo fica mais exagerado”, conclui.Ariano, muito cuidado com atitudes enérgicas e impensadas demais pois a raiva neste momento não será uma boa conselheira para você. Você já parou realmente para se perguntar se realmente as amizades de seu parceiro estão realmente de má intenção?Comportamentos extremados e radicais não serão tolerados e podem fazer com que você se arrependa imensamente depois, não conseguindo consertar as besteiras que fez.Você não pensa, já tira as suas próprias conclusões e age imediatamente, sem nem dar tempo de processar aquilo que “acha” que viu. Estas atitudes agressivas e muitas vezes quase violentas podem estar fazendo com que sua relação se enfraqueça a cada dia mais, independente da quantidade de tempo que ela tenha.Para os arianos solteiros, muito cuidado com aquilo que você está exigindo do crush antes mesmo de começar o relacionamento. Saiba que ele ou ela já tem amizades muito antes de você chegar a vida dela e se você já entra tentando fazer com que ela se afaste das pessoas que gosta ela vai acabar se afastando!Taurino, nestes dias de pandemia, todos estão muito nervosos e com seu amor não é diferente então procure ter paciência. Cuidado com aquilo que fala para o seu parceiro ou parceira para não magoar sem necessidade, sem nem saber o que se passa dentro da pessoa. Será que você não está vendo somente o seu lado na hora das discussões?Você tem muita dificuldade em mudar, fica muitas vezes tentando manter as coisas do seu jeito por pura teimosia, julga o seu amor porque ele não está te dando mais carinho e atenção.Todos os relacionamentos passam por crises, seja com aquelas pessoas que estão juntas há um dia ou há 50 anos. Devemos saber que tem determinadas horas que nós é que temos de ser o apoio e o ombro amigo do outro.Muito cuidado com atitudes egoístas, que podem acabar com a sua relação aos poucos e você nem percebe. Seu parceiro não está mais tão carinhoso e cuidadoso como antes? Seja você essa pessoa então, pergunte o que está acontecendo, procure estar mais presente, e seja o amparo que seu par precisa neste momento.Para aqueles taurinos que estão na fase da paquera, cuidado para não espantarem o crush porque vocês só querem as coisas do seu jeito, e não aceitam outra maneira. Para uma relação dar certo as duas pessoas têm de ter suas necessidades e desejos respeitados, taurino.Geminiano, tenha muito claro quais são seus valores e o que você espera de uma relação! Não permita nenhum tipo de situação abusiva, não importa quantos anos você esteja junto com a pessoa. Muitas vezes você se cala e finge não ver algumas coisas, mas é necessário que você mantenha os olhos e ouvidos abertos para qualquer tipo de violência, mesmo que não seja física.Proibir você de fazer algo, pedir para você trocar sua roupa, brigar por conta dos amigos que você tem ou mesmo porque você fala demais com muita gente. Tudo isso são formas de cerceamento de sua liberdade e do seu espaço e devem desde o início serem coibidas por você.Amor não proíbe, não machuca nem mesmo com palavras, não te diminui e não faz você se sentir pra baixo. Deixe muito claro sempre o que você permite e o que você não permite dentro de um relacionamento para que não haja erros. Muito cuidado também com abusos psicológicos.Em uma relação, seja amorosa ou não, precisa se ter verdade, respeito e coerência. Não ature qualquer coisa geminiano, seja de um relacionamento de 20 dias ou de 20 anos.Para os geminianos solteiros, percebam antes de investir se o paquera faz aquilo que fala, se as suas atitudes condizem com o que ele diz ser e sentir e se desde o início, sem nem vocês estarem juntos, ele já quer mandar na forma como você vive a sua vida nem comece a relação.Canceriano, muito cuidado com prejulgamentos esta semana em relação ao seu parceiro. É importante que tenhamos em consideração que nossos amores não são obrigados a ficarem isolados dos amigos e das pessoas com as quais convive diariamente porque nós temos ciúmes deles, ou nos sentimos inseguros.Devemos ter em mente que um relacionamento não pode ser uma prisão, canceriana. É importante também que você se pergunte se os projetos que você tem de vida são os mesmos que a pessoa que está ao seu lado na relação tem ou se são diferentes demais.Quando nós temos determinados valores e projetos e nosso parceiro ou parceira tem outros é muito difícil que a relação dê certo. É óbvio que não precisamos que a pessoa pense exatamente igual a nós mesmos, ou queira a mesma coisa que nós queremos. Mas precisamos estar com alguém que queira caminhar para o mesmo lado que o nosso e que torçam pelo nosso sucesso, não é mesmo?Caso você sinta que a pessoa quer uma coisa da vida dela e você quer outra para sua vida, é a hora de se pensar seriamente se vale a pena se manter dentro desta relação e se o melhor não seria cada um seguir o seu caminho.Para os cancerianos solteiros, é importante que desde o início do interesse por outra pessoa você já deixe bem claro quais são os seus valores e projetos de vida, para que você encontre alguém que queira estar na mesma caminhada contigo, unindo forças para um relacionamento amoroso saudável e recíproco.Leonino, muito cuidado com atritos com seu amor no dia a dia, na rotina de vida. Isto mesmo parecendo que é algo pequeno, pode acabar com qualquer relacionamento.As brigas constantes, que muitas vezes acabam se tornando públicas porque você acaba criticando o seu parceiro para outras pessoas (principalmente se vocês dois trabalham juntos no mesmo local) tornam o convívio entre vocês insuportável e com isso a relação vai aos poucos se enfraquecendo até que numa situação mais tensa, como num período de lua cheia, ela acaba se rompendo de vez.Procure ter muita paciência com seu amor, e sim, é importante que você tenha sempre intactos seus valores éticos e sua integridade. Cuidado com autoritarismo sem necessidades, leonino, pois ninguém aguenta você querendo mandar e fazer as coisas do seu jeito o tempo todo.Muitas vezes você fica exigindo atenção o tempo todo, como se fosse uma criança mimada, e não consegue perceber que o seu parceiro se encontra no limite com esta situação.Procure ser mais colaborativo também com os serviços da casa e não deixe todo o trabalho para o seu parceiro ou parceira, é importante que se haja colaboração para que as coisas não fiquem pesadas demais nem para um nem para o outro, leonino.Para os leoninos solteiros, procure olhar com mais atenção e carinho o seu ambiente de trabalho, pois com os colegas que você convive diariamente pode estar o amor que sempre buscou.Virginiano, procure ser mais positivo e entusiasmado com o seu amor, pois você está tornando o relacionamento insuportável com as críticas e com sua falta de espontaneidade. Sim, estamos num momento em que temos outras prioridades nesta hora e não o romance.Será que você não percebe que a sua maneira de viver a vida, certinha demais, perfeccionista demais, exigente demais, sempre achando que o parceiro não está a sua altura, não está afastando você do seu amor e fazendo com que a relação esfrie?Procure cuidar mais da parte romântica da relação, dê mais atenção e carinho ao seu parceiro, procure fazer algo que envolva os dois de uma forma mais carinhosa e divertida, tenha mais senso de humor, virginiano.Evite colocar os seus valores e crenças goela abaixo de quem você ama. Somos pessoas diferentes e não podemos querer impor ao nosso parceiro que ele pense exatamente como nós pensamos.A forma de cada um ver a vida, a religiosidade e a espiritualidade também é diferente, então evite polêmicas e opiniões críticas demais nestes assuntos, permita que o seu amor se expresse da maneira que ele é.Para os virginianos solteiros, procure se abrir um pouco mais pra vida, mesmo com todas as regras sociais podemos conhecer pessoas, mesmo pela internet, e quando estamos realmente dispostos um novo amor pode surgir em qualquer ambiente. Caso você continue exigindo demais, vai acabar sozinho pela vida inteira, virginiano.Libriano, esta semana pode ser bastante pesada, principalmente no seu ambiente familiar. Se você vive um relacionamento sério e estável procure ter muito cuidado com as discussões dentro de casa. Elas podem ser tão agressivas que podem chegar até mesmo a agressões verbais.Procure ter cuidado com as coisas que você atura para não entrar em conflito, libriano, pois chega num momento em que se tem tanta coisa acumulada que quando se estoura é muito pior, pois você e seu parceiro já estão no limite dentro do relacionamento.É necessário que você deixe bem claro desde o início o que você tolera e o que você não tolera, quais são os seus valores e não permita que ninguém chegue pra falar alto com você ou gritando, libriano. Procure estar calmo, sereno, mas não tenha medo de dizer o que pensa e agir. Seja firme.Caso você se posicione e sinta que o seu amor não mudou e continue grosseiro e brigando pela menor bobagem. Considere a séria hipótese de realmente romper a relação para que não aconteça algo pior como algum tipo de violência física.Para os librianos solteiros, já percebam de início como a pessoa que você está interessado trata as pessoas a volta dela. Se alguém grita, discute, não respeita a sua opinião nem a do outro, pense muito bem se vale a pena iniciar esta relação de forma mais séria. Você pode se arrepender seriamente depois e ser mais difícil para romper este relacionamento.Escorpiano, muito cuidado para não deixar que familiares se metam no seu relacionamento, porque isso pode gerar muitas brigas entre vocês dois. É importante que na vida do casal os problemas sejam resolvidos entre o casal e não por pessoas de fora (a não ser em casos de relacionamento abusivo e agressivo).As brigas entre você e seu amor são constantes, pois você, escorpiano, está permitindo que outras pessoas da casa influenciem no relacionamento de vocês e isso está gerando muito descontrole emocional. Muitas brigas e uma sensação de impotência por parte do seu parceiro, que sente muitas vezes que você está escutando mais a sua família do que a ele.É importante que saibamos fazer as distinções na relação, pois quando casamos ou nos unimos numa relação estável precisamos ter a maturidade e a responsabilidade de não deixar que terceiros influenciam na relação do casal.Isso pode acabar enfraquecendo o amor, principalmente quando esta interferência vem da parte materna, pois é muito difícil para o cônjuge, sendo homem ou mulher, competir com a nossa mãe, não é mesmo? Afinal o relacionamento com nossas mães é o primeiro que temos em nossa vida e mesmo que de maneira inconsciente pode não só influenciar a vida do casal como também atrapalhar bastante. Saiba fazer a separação entre a sua vida familiar e a sua vida amorosa para que a relação flua mais leve e positiva.Para os escorpianos solteiros, não procure no seu crush a figura de seu pai ou de sua mãe, e se você tem questões para resolver sejam paternas ou maternas. Primeiro, resolva estes traumas e medos emocionais para depois procurar alguém, pois senão relação amorosa nenhuma dará certo com este peso de situações mal resolvidas.Sagitariano, por mais que você seja uma pessoa extremamente confiante e otimista na vida, seu jeito de gastar dinheiro de forma generosa demais e exagerada pode está cansando o seu parceiro.Você deve ter em mente que neste momento de pandemia, mesmo que a vacina já tenha chegado, não podemos viver gastando como se não houvesse amanhã, precisamos ter uma certa reserva para emergências, pois não sabemos como serão os próximos meses.Você não pode gastar o tempo todo em festas e saídas, sagitariano. É necessário que se tenha responsabilidade. Estas suas atitudes estão cansando seu amor e fazendo com que ele repense a relação ao seu lado.Você quer viver uma vida de solteiro estando com alguém e isso pode ser extremamente desgastante. Caso você não queira estar em um compromisso mais estável neste momento, sagitariano. Repense.É melhor e mais honesto chegar no seu amor e dizer que prefere estar separado. Para os sagitarianos que estão solteiros, mas querem ter uma relação mais séria é necessário pensar em tudo o que implica estar junto de alguém, seja morando junto somente, seja se casando no papel, pois a vida realmente vai mudar, não é mais a mesma que você estava acostumado, e não se pode querer viver uma vida de solteiro estando casado. Não quer ter responsabilidades, sagitariano? Não tenha um relacionamento!Capricorniano, é necessário que você saiba lidar melhor com seus sentimentos, pois você se fecha de uma tal maneira que ninguém consegue chegar até você. Isso inclui o seu parceiro, que tem muita dificuldade em conseguir lhe entender.Você não se abre e fica guardando tudo dentro de si, e quando explode vai em todas as direções, deixando o relacionamento pesado e desgastado. É natural que nossas preocupações no momento sejam outras, capricorniano.Tudo por conta da pandemia, da vacina, da crise, mas será que vale a pena deixar completamente de lado o seu amor? Vocês ultimamente só brigam, não namoram, não cuidam um do outro e seu par já não aguenta mais tanta solidão, mesmo estando ao lado de alguém.É necessário entender que um relacionamento amoroso tem de ter seus momentos de romance, já que tudo fica muito pesado e as brigas sufocam de uma tal maneira que a única saída acaba sendo a separação, mesmo quando existe amor entre o casal.Se você não quer se separar do seu parceiro ou parceira, capricorniano, procure mudar um pouco a sua forma fria e contida de lidar com as coisas e seja um pouco mais expansivo, seu amor agradece.Para os capricornianos solteiros, o conselho é para que não se isolem demais e fiquem totalmente alienados e excluídos da vida social, com a desculpa da pandemia. O amor faz parte da vida e também das paqueras.Mantendo os cuidados exigidos pela pandemia podemos sair e nos divertir sem consequências graves. Então, se tiver um crush em vista não o deixe passar só por conta do momento que vivemos, vá ser feliz!Aquariano, você é uma pessoa que costuma dizer que não tem sorte no amor. Mesmo quando está em relacionamentos sérios e estáveis, vive tendo decepções amorosas, mas isto se dá muito porque você tem dificuldade em lidar com seus sentimentos e não sabe demonstrá-los.Acaba passando uma capa de frieza para o outro, desapegado. Mas, na verdade, está sofrendo demais por dentro e não sabe como lidar com aquela emoção.Muitas vezes o seu parceiro rompe com você, aquariano, não por falta de amor. Mas porque na verdade entendem que pela sua falta de demonstração de afeto você não está nem aí para relação, tanto faz como tanto fez estar junto ou não e isso machuca. Fere quem está ao seu lado.Se você soubesse como é bom se abrir e falar o que sente não guardaria tanto sentimento, aquariano, porque nem todas as pessoas mentem, traem ou querem seu mal, muito pelo contrário.Aprenda a se abrir para o amor, se permita viver e amar, aquariano, fale para o seu parceiro o quanto você o admira e quer estar junto com ele. Caso você queira realmente terminar, abra o jogo e fale a verdade, para que a pessoa possa ter a chance de procurar outra pessoa e ser feliz. Para os aquarianos solteiros, não esperem muito tempo para dizer pro paquera que gosta dele, abra o seu coração e se declare, antes que outro faça isso e leve o crush de você.Pisciano, cuidado com cenas de ciúmes, principalmente por conta das amizades do seu amor em redes sociais. Não devemos demonstrar insegurança nestas situações, pois muitas vezes pessoas que estão fora do relacionamento só querem ver o circo pegar fogo e ficam provocando nossas reações de raiva e ciúme.Procure ficar tranquilo e não ficar demonstrando que sente algo quando vê comentários do seu parceiro ou parceira nas fotos dos amigos, nas postagens, por exemplo. Procure não comprar briga.O melhor é observar e perceber com sua sensibilidade se realmente há algum tipo de interesse por trás dos comentários ou se a pessoa está simplesmente comentando como amigo ou amiga, sem nenhum tipo de má intenção por trás.Procure cultivar mais a sua segurança emocional, pisciano. Não se mostre tão vulnerável e sensível para quem não merece seu enorme coração. Caso realmente você perceba que o seu parceiro possa estar realmente lhe passando para trás simplesmente se afaste.Acredite mais na sua intuição! Procure não idealizar demais o parceiro para não se decepcionar depois. Para os piscianos solteiros, cuidado para não se entregar logo de cara ao crush, primeiro veja realmente se ele quer algo sério com você ou se apenas está te iludindo enquanto paquera outras pessoas.