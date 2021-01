Os óleos essenciais ajudam a equilibrar as emoções Reprodução de Internet

Publicado 25/01/2021 17:00

Rio - O ano de 2021 está apenas começando, no entanto, os reflexos de 2020 ainda estão presentes no dia a dia. Para amenizar as energias ainda densas do último ano, a terapeuta floral e aromaterapeuta Márcia Rissato, da Mona’s Flower, elegeu cinco ensinamentos, com base no seu primeiro livro, "Frases e Flores do Dr Edward Bach" para renovar as esperanças para os próximos meses deste ano.



Veja os cinco ensinamentos da terapia de Florais de Bach:



MIRE NA LINHA DE CHEGADA



Segundo a especialista, Dr. Bach ensinava que é necessário seguir em frente e estar atento na recompensa da chegada. Sempre com alegria e gratidão, mesmo com todas as dificuldades da caminhada.



LIBERTE-SE!



Márcia afirma que é preciso se libertar da dor, tentando se desapegar das histórias negativas e assim seguir no caminho da felicidade, do amor de verdade.



O PODER DO SILÊNCIO



A especialista ressalta que é tempo de silenciar, olhar para dentro de si. Ela afirma que quando a desarmonia ocorre, se deve a um desequilíbrio interno. E reforça: se volte para dentro e tudo irá ficar bem.



SEJA GENTIL



O amor é a base de tudo. A importância está em valorizar cada detalhe da vida, por mais simples que seja. Em tudo o que fizermos deve ser norteado pelo amor, em especial quando falamos de nós mesmos. Seja gentil com você mesmo e desta forma encontrará o amor no seu interior.



FELICIDADE = BOM HUMOR + TRANQUILIDADE



Nos momentos em que estiver impaciente, lembre-se que com tranquilidade e bom humor, é possível atingir a felicidade, a plenitude. Essas são armas poderosas para atingir esse objetivo. Por isso é necessário ser gentil e perdoar.