Publicado 27/01/2021 15:02

Rio - A pandemia da covid-19 mudou o ritmo de vida da sociedade. Diante de tantos desafios físicos e mentais, as buscas pelos termos meditação e mindfulness atingiram o recorde dos últimos 16 anos, segundo levantamento do Google. Comparado a 2019, a pergunta "como fazer meditação para ansiedade" cresceu 4.000% e o aumento de "benefícios da meditação" chegou aos 200% em 2020.



Ainda de acordo com os dados publicados pelo Google, as buscas por "como ser uma pessoa mais calma" tiveram um aumento de 3.250% em relação ao ano passado. "Espairecer a mente" cresceu 400%. O levantamento confirma um problema que especialistas já alertavam: a pandemia trouxe desequilíbrios emocionais além da doença no corpo físico.



A terapeuta floral e aromaterapeuta Márcia Rissato afirma que a aromaterapia pode ser uma ótima aliada à meditação. "Quando você se propõe a meditar é importante usar ferramentas poderosas para auxiliar no processo de aquietamento da mente. Óleos essenciais acionam nosso centro de emoções trazendo calma e tranquilidade para nossa mente, avisando nosso corpo que é hora de desligar do mundo exterior", explica a especialista.



Veja as dicas da terapeuta de como adotar a prática e três aromas que ajudam na inquietação dos pensamentos:



ÓLEO ESSENCIAL DE LAVANDA



Conhecido por ser o mais popular do mundo, o Óleo Essencial de Lavanda é um dos mais equilibrantes. Famoso por oferecer relaxamento e tranquilidade, é uma ótima opção para pessoas com quadro de ansiedade. Equilibra as emoções, traz calma e também tem ação anti-inflamatória ideal para fazer massagens, uma vez que relaxa as fibras musculares.



ÓLEO DE HORTELÃ-PIMENTA



Com propriedades estimulantes, este óleo pode ser usado para casos de cansaço mental e físico. Ajuda na concentração e raciocínio, além de estimular a memória. Ótimo para desbloquear emoções, purificador energético. É refrescante e tem ação analgésica, também indicado para massagens, principalmente depois dos exercícios.



ÓLEO DE EUCALIPTO GLÓBULOS



Facilita a respiração e tem relação com o elemento ar. Ajuda a oxigenar os pulmões e todo o corpo. Em momentos de ansiedade ou estresse, ele auxilia facilitando a respiração e traz alívio. Purifica o ambiente e auxilia na eliminação de pensamentos negativos, o que garante a mente aberta para a meditação e o novo.



Márcia ressalta ainda que, além da prática da meditação, é possível encontrar o ponto de relaxamento de cada um de forma personalizada. Alguns relaxam quando estão sozinhos, outros quando leem um livro ou ouvem música. Muitos quando estão em contato com a natureza. Não há uma fórmula para cada pessoa, mas há meios de facilitar o caminho para a busca do equilíbrio. O importante é criar seu momento sagrado.