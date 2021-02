Iemanjá, a rainha do mar Reprodução de Internet

Rio - Nesta terça-feira é celebrado o dia da divindade mais cultuada no Brasil. Iemanjá é a dona das águas salgadas, ou seja, dos mares, dos oceanos e dos seres marítimos. Ela é a mãe de quase todos os orixás e é quem cuida das famílias.

O nome de Iemanjá em Yorubá significa mãe dos filhos-peixe. Segundo o praticante da espiritualidade universalista Leonardo Almeida, do Espaço Ilumina, a divindade é muito vaidosa e está presente em todas as cabeças, junto com Oxalá. “Ela traz razão, equilíbrio e discernimento para as pessoas. Pode recorrer a Iemanjá, a grande mãe, para trazer calmaria, clareza e sabedoria. A orixá também ajuda nas questões familiares, na prosperidade, guia os caminhos, na união e abundância”, explica.



Ainda de acordo com Leonardo Almeida, diferente de Oxum, que é a senhora da fertilidade e é associada às mulheres grávidas e às crianças que vão nascer, Iemanjá está “mais à frente”. Ela cuida das crianças nascidas e das famílias, podendo, então, ser considerada como a cuidadora da família.



O também praticante da espiritualidade universalista Rodrigo Almeida, do Espaço Ilumina, afirma que os filhos de Iemanjá têm como forte característica o lado maternal. “São pessoas boas para dar conselhos. Elas sempre tem uma palavra amiga para dar, são companheiras, que sempre podem contar nas horas difíceis. Também são filhos dedicados e protetores, que não medem esforços para cuidar das pessoas que amam”.



A cor atribuída a Iemanjá é o azul claro, branco e o prata. O número associado à divindade é o 4 e a saudação é “Odoyá”. Rodrigo Almeida pontua que o clássico ritual de fim de ano, de pular sete ondas no mar, pode ser feito o ano todo para Iemanjá, pedindo amor, emprego e prosperidade à rainha do mar.



Rituais para Iemanjá



Ferva um litro de água. Pegue quatro rosas brancas e coloque as pétalas na água. Em seguida, jogue as gotas de essência de Alfazema. Jogue o banho da cabeça para baixo pedindo clareza e discernimento.



Também pode ser ofertado uma maçã verde, pera verde e uva verde em um prato branco. Depois, coloque uma vela azul ao lado do ritual e faça uma prece para a rainha do mar.