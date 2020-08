Faça oração de Iemanjá para ter proteção

Rio - Iemanjá é uma das divindades mais cultuadas no Candomblé e na Umbanda. Considerada a mãe de quase todos os Orixás, é muito respeitada. Ela rege os lares, as famílias, as crianças e gestantes. Aprenda a prece da Rainha do Mar para ter proteção.

Oração de Iemanjá



Divina mãe, protetora dos pescadores e que governa a humanidade, dai-nos proteção. Oh, doce Iemanjá, limpai as nossas auras, livrai-nos de todas as tentações. És a força da natureza, linda deusa do amor e bondade (faça o pedido). Ajude-nos descarregando as nossas matérias de todas as impurezas e que a vossa falange nos proteja, dando-nos saúde e paz. Que assim seja feita a vossa vontade. Odoyá!