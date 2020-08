Aprenda a fazer simpatia para pagar as dívidas

Rio - Imprevistos acontecem o tempo todo, ainda mais em uma pandemia. Perda de emprego, gastos extras e atrasos de salários. As despesas podem virar uma grande bola de neve sem organização, disciplina e um fundo emergencial. Por que não recorrer a fé nesses períodos de angústia e preocupação? Conheça o ritual de Santa Edwiges, a protetora dos endividados, para atrair o dinheiro que precisa para quitar as dívidas.



Essa simpatia deve ser feita em uma noite de lua nova. Dobre um tecido de algodão e costure as laterais utilizando uma linha branca com o objetivo de fazer um saquinho. Na manhã seguinte, às 7h, coloque sete moedas mentalizando que você está recebendo o dinheiro que precisa para quitar as dívidas. Feche o saquinho usando um cordão branco. Ele deve ser enrolado sete vezes em torno do tecido com sete nós. Enquanto isso, faça a oração de Santa Edwiges, a protetora dos endividados:



“Ó, Santa Edwiges! Vós que na Terra fostes o amparo dos pobres, a ajuda dos desvalidos e o socorro dos endividados, e no Céu agora desfrutais do eterno prêmio da caridade que em vida praticastes.Suplicante te peço que sejais minha advogada, para que eu obtenha de Deus o auxílio de que urgentemente necessito: (faça o seu pedido específico). Alcançai-me também a suprema graça da salvação eterna. Santa Edwiges, rogai por nós! Amém!”