Amor Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 15:02

Rio - Os banhos são instrumentos que ajudam a proteger e alcançar o que deseja. Quando o assunto é amor, costumam ser eficientes para atrair ou manter uma pessoa na vida, acender a chama do relacionamento ou ajudar na sensualidade.

Banho para atrair o amor



Para atrair a paz no relacionamento, coloque três gotas de óleo essencial de alfazema e quatro gotas de óleo de jasmim para garantir a autoconfiança. Em seguida, acrescente três gotas de óleo de rosas para aquecer a paixão e misture tudo. Depois do higiênico, jogue a solução do pescoço para baixo.