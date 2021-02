Por O Dia

05/02/2021

Rio - As sequelas emocionais de 2020 ainda são sentidas. Por isso, a terapeuta floral e aromaterapeuta Márcia Rissato fez um calendário com os florais indicados para cada estação do ano. De acordo com as dores emocionais mais comuns que precisam ser tratadas para se reerguer em 2021.

Márcia Rissato sugere essências para o dia a dia mais leve, mesmo em meio à pandemia. “Sempre que possível, reserve um tempo no dia para praticar uma atividade prazerosa: ouvir uma música, ver um bom filme, ler um livro ou uma atividade física, por exemplo. Conversar com amigos e a família também é algo terapêutico. Procure contato com a natureza, de forma segura, e aproveite para meditar por alguns minutos, para se reconectar com seu interior”, aconselha.Para os que sofrem por duvidarem da sua capacidade, ficam inseguros, este floral traz autoconfiança.Aos que têm medo de adoecer, de morrer, de perder o emprego, este floral traz coragem.Este traz clareza mental e pode ser usado pelas pessoas que têm pensamentos obsessivos.Facilita adaptações de mudanças e novas fases da vida. Além disso, protege contra influências externas, rompendo os laços do presente e do passado. Segundo Rissato, este é o floral da individualidade.Proporciona energia vital e poder de regeneração. Isso porque este floral recarrega e resgata a força para enfrentarmos momentos de luta.Quando o pânico se instala, o medo que paralisa, a sensação de morte, este floral traz coragem de seguir e limpa o pânico.A energia deste floral proporciona paciência, gentileza e senso de oportunidade. Ritmo equilibrado e perseverança para esperar a hora certa.Para tratar a tristeza repentina que aparece do nada e, também, acaba subitamente, sem qualquer razão aparente. O potencial positivo do Mustard é o regresso da alegria, apoiado por uma estabilidade e paz interiores inabaláveis e intocáveis, em quaisquer circunstâncias.Para medos e preocupações de origem desconhecida, como medo indefinido, maus pressentimentos que não sabe definir. Este floral proporciona coragem de viver o novo com alegria e confiança. Clarear o que está inconsciente.Melhora a autoestima da aparência, é considerado da purificação do corpo e da mente.Este floral é para todos que sofrem por perder o controle emocional, se jogam as compulsões e não conseguem contar até 10 antes de explodir. A essência traz controle mental.As pessoas estão traumatizadas pelas perdas, pelo luto, por passar mal com a covid-19. Este floral traz a energia do conforto emocional para os que sofrem por trauma.