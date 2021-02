Lua Minguante Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 17:35

Rio - A lua minguante é a fase de fechamento de ciclos, de deixar ir embora aquilo que não serve mais. O momento é propício para eliminar hábitos nocivos e limpar tudo aquilo que é necessário. A cigana e sensitiva Sara Zaad aponta que a lua está em Escorpião, que é o signo das transformações e das metamorfoses.

Segundo Sara Zaad, Escorpião traz o fim dos apegos, transforma tudo aquilo que toca e, quando vivido de forma consciente, seu poder pode tirar todas as mágoas e sentimentos negativos. No entanto, ele está fazendo uma quadratura, ou seja, um aspecto tenso com o Sol, que está em Aquário. “O Sol está em um signo de liberdade, polêmico, não aceita qualquer coisa de ninguém e luta pelos direitos da sociedade. Já a lua em Escorpião mostra como reagimos às situações. Mesmo que seja muito doloroso, se permita fazer as mudanças necessárias em sua vida para que possa seguir na próxima lunação mais forte e feliz, sem pesos desnecessários nos ombros”, aconselha.



ÁRIES



Ariano, muito cuidado com negócios que podem te deixar no prejuízo, principalmente aqueles que você possa ter feito com amigos. Pode ser que algum deles tenha te prometido algo que não possa cumprir e com isso você terá que arcar com despesas que não estava esperando e isso pode causar desgaste na relação entre vocês, então se possível não misture amizade com dinheiro. Deve tomar cuidado também com sua intuição, pois ela pode te dar maus conselhos e , de repente, algum projeto que você tenha a longo prazo pode não ser aquilo que você esperava então o momento não é para se comprometer com gastos financeiros, mas para eliminar de vez aquilo que está ‘empatando” um objetivo seu de acontecer.

Pense no que você precisa deixar pra trás, seja um relacionamento que é tóxico e acaba com sua energia, independente do setor em que ele esteja na sua vida, ou mesmo uma atitude que não é mais bacana ou um vício que você gostaria de deixar pra trás. Aproveite a lua minguante para fazer estas correções necessárias, fechando todos os ciclos viciosos que não pertencem mais a sua vida e seu caminho.



TOURO



Taurino, muito cuidado para que problemas na sua vida particular não influenciam a sua vida profissional. Então, não deixe que brigas e discussões dentro do ambiente doméstico, por exemplo, cheguem a atrapalhar a sua imagem dentro da empresa. Você estará com a carreira em bastante destaque nesta lua minguante e qualquer deslize pode ser fatal podendo, inclusive, acontecer demissão. É importante também que você se permita fazer algo diferente, que você se reinvente.



Todos nós neste momento estamos fazendo sacrifícios pessoais por conta da pandemia e com você, taurino, isso não é diferente. Trabalhar em casa, descobrir talentos que nem se sabia que tinha, fazer novos cursos, se adaptar a novas situações e novos setores dentro da empresa. Enfim, é importante que você se adapte a tudo isto que está sendo apresentado de novo para você neste momento, taurino. Não adianta tentar remar contra a maré, pois as mudanças são necessárias.



GÊMEOS



Geminiano, nesta semana de lua minguante sua saúde física estará particularmente frágil, principalmente as áreas do pulmão, então tenha muito cuidado, principalmente por conta da covid-19. Se proteja e cuide de sua imunidade com muito cuidado. Não é nada de muita gravidade mas deve se ter muita prudência, seguir todos os protocolos de segurança, usar máscara, evitar aglomerações, etc. Você pode estar também mais sensível na área do estômago então cuidado com tudo o que for ingerir, se alimente da maneira mais saudável possível e beba muita água.



No trabalho será importante também que você cuide do seu humor, pois você estará mais sensível e podendo brigar com os colegas, causando confusão. Os ânimos estarão à flor da pele e esta semana então tenha muita cautela em tudo o que for dizer lá dentro. Evite se meter em fofocas no ambiente da empresa, pois você pode sair prejudicado. Caso você tenha filhos pequenos, é bom estar de olho na saúde deles, dos animaizinhos de estimação, que também estarão mais vulneráveis, podendo pegar energias mais pesadas dos membros da casa.



CÂNCER



Canceriano, muito cuidado na hora de querer sair para se divertir, ir à praia, festas ou algum lugar que possa haver muita aglomeração. A pandemia ainda não acabou e devemos ter muito cuidado ainda. Caso você tenha filhos pequenos, eles estejam se sentindo entediados, cansados de ficar em casa. É bom que você procure fazer atividades divertidas, use a sua criatividade com filmes, histórias, teatrinhos, e se for levar eles a algum lugar prefira aqueles horários que estão menos cheios para haver menos riscos à saúde dos pequenos.



Muito cuidado também nesta semana você estará mais passional, levando tudo a ferro e fogo e arrumando confusão por besteira. Não é uma boa semana também para fazer investimentos financeiros que sejam arriscados, é o momento de ter prudência com seu dinheiro, principalmente porque no início do ano temos gastos extras. Para os cancerianos casados, seu cônjuge pode passar por alguma dificuldade que vai fazer com que você tenha de assumir a maior parte dos gastos da casa, por isso nada de fazer gastos desnecessários e procure evitar descontar as suas frustrações e ansiedades nas compras.



LEÃO



Leonino, muitas vezes nós vamos adiando os nossos processos internos, os processos de nossa alma, mas chega uma hora que não conseguimos mais. Então, deixe que esta lua minguante escorpiana feche todos os ciclos que são necessários serem fechados. Questões relativas à figura materna podem voltar à tona para que você resolva de vez e provavelmente será uma semana em que você vai ter muita nostalgia de coisas do passado. Devemos seguir em frente e lembrar do passado apenas com amor, mas nunca deixarmos de viver por conta dele. As lições que aprendemos com situações que aconteceram em nossas vidas devem servir como base para uma nova vida, não para ficarmos cometendo os mesmos erros que nos travam e travam a nossa prosperidade. Para os leoninos que são pais e mães, podem ser resolvidas também de vez questões com filhos que vinham incomodando. A lua minguante escorpiana é curativa e serve para deixar todas as mágoas e ressentimentos familiares para trás.



VIRGEM



Virginiano, é bom que esta semana você procure ter mais concentração e foco. Você estará bastante dispersivo, preso a detalhes que nem sempre são necessários observar e, com isso, acaba não fazendo as mudanças que precisa fazer na vida pois não consegue definir o que é prioridade em sua vida. Não adianta tentar fazer mil coisas ao mesmo tempo pois acabará não fazendo bem nenhuma.



Cuidado também com aquilo que posta nas redes sociais, principalmente em relação ao trabalho, pois pode cair nos ouvidos de seu chefe. Você pode acabar ficando numa “saia justa” podendo ser até demitido e se estiver procurando um emprego muita cautela com o que diz nas redes sociais pois elas são analisadas muitas vezes quando se procura um emprego. Procure ter bom senso e evitar assuntos polêmicos. Evite brigas com vizinhos e também primas e irmãos pois a comunicação entre vocês pode ser muito confusa e você falar uma coisa e ser entendida outra completamente diferente. Seja o mais objetivo possível no que disser, sem entrar em detalhes e muito menos crítica ao outro. Tome cuidado no trânsito pois pode sofrer pequenos acidentes.



LIBRA



Libriano, esta semana sua situação financeira pode estar um pouco instável, então tenha muito cuidado com investimentos arriscados e prejuízos financeiros que pode sofrer. Desconfie de tudo o que vier com muita facilidade pois pode se mostrar um investimento errado depois. Evite gastar dinheiro em bobagens e procure fazer uma poupança para situações de emergência que possam surgir. Procure gastar de maneira racional, dando prioridade às coisas que neste momento são realmente importantes, evitando supérfluos e gastar por conta de frustrações e ansiedades.



Esta semana também seria interessante começar uma dieta de desintoxicação e tomar cuidado com o que você se alimenta, pois pode engordar caso não tenha cuidado com seu corpo. É bom também que não conte demais com dinheiro de outras pessoas, principalmente do cônjuge ou de sócios comerciais, porque eles podem precisar fazer algum gasto extra e não cumprir com algum compromisso que tenham contigo. Conte somente com os seus recursos e não com os recursos do outro nesta semana.



ESCORPIÃO



Escorpiano, esta semana você estará bastante sensível e emotivo, por isso deve tomar cuidado com suas energias, para que não sejam afetadas por conta dessa tensão que está no ar neste momento. Você acaba descontando nas pessoas a sua volta. O seu humor pode mudar ao longo da semana, te deixando bastante instável, isso pode causar também problemas em casa, com sua família. Não deixe que a sua irritação cause estragos no relacionamento doméstico, pois a questão da pandemia já está bastante difícil para todos aguentarem, e devemos nos unir, não causar discórdia um com o outro.



Procure cuidar com amor de você, da sua família, cuidar também da sua alimentação pois esta semana você pode ter dores de estômago ou até mesmo gastrite causado por conta de estresse. Podem ter problemas também na sua residência, então procure ficar de olho em vazamentos ou outros tipos de consertos que você tenha de fazer na casa e cuidado com situações que possam causar curto circuito.



SAGITÁRIO



Sagitariano, evite falar demais e causar polêmicas pois muitas vezes a maneira como você fala com as pessoas, sincera demais, pode causar muito desconforto e gerar muita raiva sem necessidade. Fica um mal-estar muitas vezes depois de algo que você fala como se fosse a verdade absoluta. Nem sempre as pessoas entendem que você não disse por mal, apenas quis ser direto e franco em suas colocações.



Evite também absorver as energias das pessoas como se fossem as suas e não se meta em problemas alheios, sagitariano, deixe que cada um possa resolver as suas questões. Você estará vulnerável energeticamente, então evite sair e se reunir em aglomerações, procure ficar mais recolhido em casa, respeite as regras de distanciamento e isolamento social, sagitariano. Para que você não corra o risco de pagar o vírus nem passá-lo adiante e não se contamine também com as energias tensas deste momento astrológico. A lua escorpiana é uma lua que está numa má posição, em um signo que não a favorece, e a energia do momento das pessoas está à flor da pele e você pode acabar entrando em alguma briga ou discussão.



CAPRICÓRNIO



Capricorniano, é bom ter cuidado com amizades esta semana pois elas podem te causar algum tipo de prejuízo financeiro. Não confie completamente em alguém, evite falar muito sobre sua vida pessoal e financeira a quem quer que seja, e como você já é uma pessoa reservada isso não vai ser muito difícil. Nem todo mundo torce pelo seu sucesso capricorniano, por isso devemos filtrar para quem contamos as coisas. Apesar de ser uma pessoa mais fechada, você é muito justa, e nunca deixaria um verdadeiro amigo na mão, mas alguns podem abusar e te deixar em maus lençóis então para não ter problemas e a amizade não ser perdida evite emprestar dinheiro.



É importante também ter em mente que algum objetivo que você tenha a longo prazo pode demorar um pouco mais do que o esperado, então evite desistir no meio do caminho. Mantenha a perseverança pois irá acontecer, apenas leve um pouco mais do que o esperado. Aproveite então este período de lua minguante para aparar para reavaliar seus sonhos, ver aqueles que devem continuar e aqueles que você deve fazer uma modificação para que possam acontecer. Tenha sempre um plano b ou c caso o primeiro dê errado. É importante também que tudo que for planejar não pense apenas no seu lado pessoal, capricorniano, mas pense também no coletivo, nas pessoas como um todo.



AQUÁRIO



Aquariano, muito cuidado com situações no trabalho que possam envolver disputa de poder, já que você pode sair perdendo. Evite se meter em situações polêmicas e cuidado para que problemas externos não interfiram no seu humor, pois isso pode afetar a sua imagem profissional. Ter o seu jeito de ver as coisas, ser original e criativo é uma coisa, mas causar confusão e ser do contra somente pra ser diferente é outra e não fica bem para você.



Caso você trabalhe com algo que o faça ter acesso ao público muito cuidado para que não haja reclamações sobre o seu modo de atender. Procure também manter o foco e a prioridade nos assuntos que forem realmente importantes e evite se dispersar dentro das inúmeras oportunidades que você possa ter na semana. Elimine aquilo que não serve mais, arrume o que precisa ser consertado e siga naquilo que realmente for pra você. Evite se possível também polêmicas nas redes sociais para não desgastar a sua imagem, mas de qualquer maneira não deixe de falar sobre aquilo que você acredita e acha importante. Apenas evite radicalismos.



PEIXES



Pisciano, você é uma pessoa que tem muitos ideais na vida, que sonha verdadeiramente com um mundo melhor e mais humano. Mas muitas vezes acaba tomando a sua energia, pois você se preocupa tanto com o problema dos outros que carrega muito peso nas costas de sensações e sentimentos que não pertencem a você. É importante que você cuide de sua aura, pisciano. Você é como uma esponja absorvendo tudo do ambiente e de pessoas mais próximas e nesta lua minguante escorpiana isso se torna particularmente mais forte. Escorpião também é um signo de água, que lida com muitas pessoas que são consideradas vampiros tóxicos e abusivos das energias alheias, então tenha cuidado.



Procure estar bem conectado a sua fé e a sua espiritualidade e ao que você acredita para passar esta semana da melhor maneira possível. É importante também respeitar mais do que nunca o isolamento social e as normas de segurança, uma vez que você estará particularmente vulnerável a infecções e vírus. É importante se manter otimista, confiante, com uma vibração alta e boa de amor, mas tomando os devidos cuidados que são exigidos pelos setores de saúde. Aproveite também esta lua, se possível, para tomar um belo banho de mar, deixando que as águas levem todas as energias negativas do seu caminho te deixando pronto para a próxima lunação.