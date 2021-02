Constelação ESA/Hubble & NASA, I. Karachents

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 06:00

ÁRIES



Os astros enviam boas vibrações para suas amizades. Você terá ideias inovadoras. Coloque-as em prática. Muito companheirismo no relacionamento.



TOURO



Hoje você irá provar o seu valor no emprego. O seu potencial vai atrair a atenção dos chefes. Concentre-se nos projetos em comum com o seu par.



GÊMEOS



O dia é bom para aprender. Busque focar em uma tarefa de cada vez. Em tempos de isolamento, namorar a distância pode ser divertido.



CÂNCER

As suas relações com amigos e colegas podem ser afetadas. Tome cuidado para evitar conflitos. O seu charme deve estimular as paqueras.



LEÃO



O dia vai te apresentar ótimos resultados para trabalhos coletivos. Controle as suas reações e ceda um pouco. No romance, chance de união fortalecida.



VIRGEM



Imprevistos podem te desconcentrar. As suas tarefas exigirão esforço. Na conquista, preste atenção nas pessoas do seu convívio.



LIBRA



Muita força de vontade na busca pelos seus objetivos. O astral vai te proporcionar sorte. Não faltará romantismo e carinho na relação amorosa.



ESCORPIÃO

Você vai querer cuidar e aproveitar o conforto do seu lar. Também dará mais atenção ao seu ambiente de trabalho. Na vida a dois, fuja de discussões.



SAGITÁRIO



A sua habilidade para se comunicar vai estar em alta. Entrevistas de emprego terão ótimos resultados. No campo sentimental, estimule o diálogo.



CAPRICÓRNIO



Um dia focado em ganhar dinheiro. Oportunidades incríveis para você aumentar sua renda podem surgir. No amor, cuide bem de quem ama.



AQUÁRIO



O dia pode começar com tensão. Brigas em família podem ficar sérias. Respire fundo e tenha calma. Na paquera, seu bom papo vai encantar.



PEIXES



O melhor para você hoje é manter a calma. Não acredite em tudo que os outros dizem. Na união, procure melhorar o diálogo e a confiança.