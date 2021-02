Constelação NASA

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 06:00

ÁRIES



O astral estará muito favorável para as amizades e parcerias. Não misture dinheiro com amizade. Boas surpresas na paquera podem surgir no seu dia.



TOURO



Publicidade

Você irá apostar em novos negócios. Vários estímulos vão te fazer mergulhar no trabalho. No amor, é um bom momento para focar nos projetos a dois.



GÊMEOS



Novidades no campo da Justiça ou concursos podem surgir. Contatos antigos podem ressurgir. Chance de conquista de alguém de outra cidade.



CÂNCER



Publicidade

Muitas transformações podem acontecer hoje. Seja flexível e adapte-se às novidades. Atração e desejos estarão quentes no relacionamento.



LEÃO



Trabalhar em equipe será uma boa opção para você. Use seu espírito determinado para motivar o grupo. Com o par, o diálogo é o melhor caminho.



VIRGEM



Publicidade

Atenção com os cuidados à saúde. Tenha cautela para não se sobrecarregar. Boa sintonia com colega pode despertar atração e amor.



LIBRA



Os astros garantem sorte para você hoje. Aposte na simpatia para ir bem no trabalho. Inicie um namoro ou deixe sua relação mais animada.



ESCORPIÃO



Publicidade

O dia pode gerar alguns conflitos. Priorize o amor e evite brigas. No emprego, um velho projeto pode ser tirado da gaveta.



SAGITÁRIO



Vários astros ajudarão você a ser compreendido. Negocie aumentos e contratos. Na vida a dois, será prazeroso conversar com o par.



CAPRICÓRNIO



Publicidade

A Lua pode te ajudar a finalizar velhas dívidas. Controle seus gastos e atenção ao orçamento. Na conquista, você terá poucos interesses amorosos.



AQUÁRIO



Pode ter algumas discussões com a família ao longo do dia. Controle as emoções e evite a impaciência. No romance, seja criativo.



PEIXES



Publicidade

Tenha cuidado com mal-entendidos. No trabalho, procure se isolar e focar na qualidade do seu serviço. Na união, melhore o diálogo com o par.