Planeta Terra Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 13/02/2021 06:00

ÁRIES



Busque utilizar as tecnologias para manter o contato com os amigos. Hoje o dia vai te permitir descansar. A união pedirá confiança.



TOURO



Publicidade

Os cuidados pessoais vão marcar o seu dia. Vista uma roupa bonita e melhore sua autoestima. Há chance de confundir uma amizade com paixão.



GÊMEOS



Vontade de viajar pode surgir. Preserve a sua saúde e conheça novos lugares sem aglomeração. Pode pintar uma atração proibida. Avalie os riscos.



CÂNCER



Publicidade

Saia da rotina e faça um programa diferente com a família. Realize mudanças hoje. No amor, as afinidades te ajudarão na paquera e na relação.



LEÃO



Cuidado com fofocas e mal-entendidos. Tome a iniciativa e corra atrás do que quer. Chances de ser recompensado. Aposte na sedução para a vida a dois.



VIRGEM



Publicidade

Hoje você vai se sentir estimulado para concluir tarefas e se cuidar. Foque na saúde, alimentação e objetivos. Os desejos podem surgir na relação.



LIBRA



Descanse e invista em mudanças de hábitos para a sua saúde. Pode abandonar algum vício. Pode ter boas novidades numa paquera.



ESCORPIÃO



Publicidade

Explore a sua experiência para cumprir suas tarefas. A criatividade também te ajudará. Um namoro recente tem boas chances de evoluir.



SAGITÁRIO



Fique em casa e relaxe junto com a família. Vários astros estimulam a comunicação. Retome o contato com amigos. Não deixe a rotina esfriar a paixão.



CAPRICÓRNIO



Publicidade

Controle seus gastos. Pode ser um dia muito produtivo no trabalho. Na conquista, vai ser fácil atrair a atenção de alguém e se apaixonar.



AQUÁRIO



Você irá usar todo o seu potencial para brilhar hoje. Aproveite para faturar uma renda extra. Na relação, vai ser fácil se entender com seu amor.



PEIXES



Publicidade

Seu lado emotivo vai estar mais sensível. Utilize a sua intuição no convívio. Na paquera, se está interessado por alguém, pode pintar uma declaração.