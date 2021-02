Estrelas NASA

Por O Dia

Publicado 14/02/2021 06:00

ÁRIES



Hoje o foco estará nas finanças. Corte alguns gastos e controle o orçamento. Descanse e reponha as energias. No amor, terá muita parceria com o par.



TOURO



Muita determinação para concluir seus projetos pessoais. Fortaleça o contato com os amigos. Utilize o seu poder de sedução com seu companheiro.



GÊMEOS



Reflita e planeje os próximos passos da sua carreira de trabalho. Aposte em novas atividades para o seu cotidiano. Estabilidade na vida a dois.



CÂNCER

A saudade vai marcar seu dia. Busque conversar com amigos e familiares por meio de chamadas de vídeo. Você pode atrair alguém até sem querer.



LEÃO



Você pode acordar com uma vontade irresistível de mudar. Redecore a casa ou altere seu visual. No amor, chance de oficializar a união.



VIRGEM



Faça algumas alterações profundas na sua casa. Livre-se do que não precisa mais. Cuide da sua saúde. O relacionamento continuará forte.



LIBRA



Foque na sua saúde e em cuidados pessoais. Evite tomar remédios por conta própria. A fase é perfeita para namorar e curtir a vida.



ESCORPIÃO



Domingo excelente para reunir a família, mesmo que seja numa chamada de vídeo. Organize sua semana. No romance, a fase é de muito carinho.



SAGITÁRIO



A Lua incentiva você a passar mais tempo em casa. O contato com familiares pode até ajudar em uma decisão. Na paquera, intensifique os contatos.



CAPRICÓRNIO



Você pode procurar parentes para resolver assuntos importantes. Ficar em casa vai te fazer bem. No amor, o clima é de paixão e romantismo.



AQUÁRIO



Hoje você deve ter facilidade para dialogar com as pessoas. Controle suas emoções. Seu charme está com tudo e vai ser fácil se destacar na paquera.



PEIXES



A vontade de compartilhar sentimentos com amigos vai surgir. Cuidado com a franqueza. Também tenha cautela com mentiras, especialmente no amor.