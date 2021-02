Planeta Terra NASA

Publicado 15/02/2021 06:00

ÁRIES



Você deve formar ótimas parcerias hoje. O trabalho em equipe vai trazer grandes resultados. A boa popularidade vai beneficiar suas paqueras.



TOURO



A Lua sugere um bom período para quem pode tirar férias. Aproveite para descansar. Na vida a dois, o céu é perfeito para fazer planos para o futuro.



GÊMEOS



O dia sugere um passeio tranquilo com máscara e proteção. Os astros também estimulam os estudos. A sintonia será de corpo e alma com seu amor.



CÂNCER



Algumas mudanças como um melhor cargo ou um novo emprego podem surgir. Seus desejos estarão à flor da pele e irão apimentar a relação.



LEÃO

Você vai buscar a companhia de pessoas com quem tem mais afinidades. Cultivar a fé te fará bem. Na paixão, procure alguém que combine com você.



VIRGEM



Algumas mudanças serão feitas no seu dia. Você pode testar novas formas de executar suas tarefas. A Lua destaca sua sensualidade.



LIBRA



Cumpra as metas do seu trabalho. Motive seus colegas para tornar o ambiente de trabalho mais descontraído. A paquera exigirá adaptações para fluir.



ESCORPIÃO



Cumpra suas tarefas com muita disciplina. Quem trabalha em casa terá um dia muito produtivo. Na relação, tome algumas decisões e apoie o outro.



SAGITÁRIO



Simpatia e bom papo ajudarão você a conquistar tudo que quiser. Você vai escolher as palavras certas para seus objetivos. Boas conversas no romance.



CAPRICÓRNIO



A Lua fortalecerá seus laços com a família e te dará segurança. Sua renda pode ser incrementada. Ficar em casa será uma boa pedida no amor.



AQUÁRIO



Você vai perceber que está mais falante hoje. No emprego, terá facilidade para expor suas ideias. Na vida a dois, aposte no diálogo.



PEIXES

A Lua fará você se preocupar mais com o dinheiro. Alguns astros podem deixá-la insegura com o amor. No amor, não dê espaço para o ciúme.