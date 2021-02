O ritual restaura a paz de espírito e ajuda a alcançar a prosperidade Reprodução de Internet

Rio - Os banhos são fontes energéticas que ajudam a afastar o que está causando uma vibração menor. A salsa tem propriedades para quem precisa levantar o astral, uma vez que revigora e protege contra as energias negativas. Além disso, atrai a prosperidade e restaura o magnetismo.



Banho para levantar o astral

Ferva um litro de água e, em seguida, coloque três raminhos de salsa. Ao ferver, desligue o banho e espere esfriar. Enquanto isso, tome o banho higiênico. Depois, jogue a solução do pescoço para baixo mentalizando que todas as energias negativas, que não te pertence estão saindo do seu corpo e da sua alma.