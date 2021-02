Constelação NASA

Por O Dia

Publicado 17/02/2021 06:00

ÁRIES



Você vai se dedicar mais ao emprego neste dia. Sua produtividade estará em alta. Cuidado com excessos e controle a sua emoção no amor.



TOURO



Publicidade

A Lua acentua a sua determinação para alcançar objetivos. Conflitos podem surgir. Na vida a dois, busque melhorar a sintonia com seu bem.



GÊMEOS



Procure manter a serenidade diante dos desafios. Busque soluções com calma. Um romance secreto ou proibido pode aparecer. Evite se ariscar.



CÂNCER



Publicidade

Os astros podem causar rusgas em casa e no trabalho. Evite fazer imposições. Pode se surpreender com a atração a alguém da turma.



LEÃO



Você fará de tudo para se destacar na profissão. Rivalidades podem pintar por inveja. Um romance com alguém influente ou do trabalho vão aparecer.



VIRGEM



Publicidade

Dificuldades de concentração e aprendizado vão marcar seu dia. Busque fazer apenas o simples. Na união, vai querer aproveitar as afinidades,



LIBRA



Problemas com grana podem te abalar. Evite gastos inesperados. Não conte com a sorte. No amor, envolva-se no clima de paixão.



ESCORPIÃO



Publicidade

O trabalho em conjunto vai te fazer muito bem. O momento pode ser conflituoso com a família. A Lua aconselha você a investir no romantismo.



SAGITÁRIO



Você vai mostrar boa disciplina no trabalho. Aproveite a produtividade e alcance seus objetivos. Na paquera, pessoas conhecidas podem surpreender.



CAPRICÓRNIO



Publicidade

A Lua renova seu alto-astral. Você vai se sentir mais leve e alegre. Cuidado com a instabilidade nos gastos. A fase será promissora no amor.



AQUÁRIO



A Lua fortalece os laços com parentes e o carinho pelo lar. Resolva os seus afazeres e descanse um pouco. Procure ser mais paciente no romance.



PEIXES



Publicidade

O dia vai iniciar com você num clima mais extrovertido. Converse bastante no trabalho. Na vida a dois, demonstrar suas emoções pode ser um desafio.