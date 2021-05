Estrelas NASA

Por O Dia

Publicado 21/02/2021 06:00

ÁRIES



Um pouco mais de recolhimento vai te fazer bem. Evite desabafar pois você pode ser mal-entendido. Aposte em conversas virtuais na paquera.

TOURO



Curta o conforto da sua casa. A Lua pode incentivá-la a organizar seu orçamento. Cuide do seu visual. Alguém bem-sucedido pode surgir na conquista.



GÊMEOS



Alguns imprevistos podem surgir e você pode sofrer alguma desilusão hoje. Reinvente-se. No romance, valorize as afinidades com o companheiro.



CÂNCER



Durma até mais tarde e recupere suas energias. A saudade pode te deixar preocupado com alguém. A sua sensualidade promete esquentar o clima na paixão.



LEÃO



Alguma decepção pode pintar. Dê tempo ao tempo para a mágoa desaparecer. Os astros apontam que uma atração por alguém próximo pode surgir.



VIRGEM



A ambição te fará focar nos seus objetivos. Alguns conflitos podem aparecer se você não ceder. No terreno da conquista, vai estar exigente.



LIBRA



A saúde precisará de uma atenção especial. Procure um médico, se for necessário. Os estudos serão fortalecidos. Na união, muito carinho vai surgir.



ESCORPIÃO



Hoje você vai acordar desapegado. Faça uma bela faxina e repense relações. Cuidado com os gastos. Na intimidade, o clima vai esquentar.



SAGITÁRIO



Desentendimentos com parentes podem marcar seu dia. Controle-se e respire um pouco. Na vida a dois, o momento promete muito diálogo .



CAPRICÓRNIO



Você pode se atrasar para um compromisso, o que pode te aborrecer. Organize-se. No campo afetivo, valorize o seu par e pegue leve com as cobranças.



AQUÁRIO



Cuidado com as finanças. Pague todas as suas contas. Você vai demonstrar muito carinho com as pessoas. Seu charme promete animar a paixão.



PEIXES



Reforçar o contato com a família vai animar seu domingo. Dedique um tempo a sua autoestima. O céu promete bons momentos na vida em casal.