Publicado 17/02/2021 12:50

Rio - A Quaresma é o período correspondente aos 40 dias que antecedem a Páscoa cristã, que começa na quarta-feira de Cinzas. No calendário cristão, esse é um momento de introspecção, reflexão e renúncia de alguns hábitos, para se reconectar com a fé. Aprenda a fazer o banho para ter proteção.



Banho para ter proteção na Quaresma



Coloque um litro de água em um pote. Pegue três folhas de boldo e um punhado de manjericão. Macere com as mãos as duas plantas e, em seguida, coe. Tome o banho higiênico e jogue do pescoço para baixo antes de dormir.