Constelação NASA

Por O Dia

Publicado 24/02/2021 06:00

ÁRIES



Parentes podem se opor aos seus projetos hoje. Tenha calma. Alguns objetivos ambiciosos podem ser conquistados. Evite brigas na relação.



TOURO



Publicidade

Dedique uma atenção especial a escutar conselhos. A família irá te apoiar bastante. Na união, busque um tempo a sós em casal.



GÊMEOS



Algumas ideias criativas podem te ajudar hoje. Converse bastante com amigos. Uma paixão proibida pode surgir e abalar suas estruturas.



CÂNCER



Publicidade

Trabalhe em equipe com uma postura simpática. As suas finanças vão estar numa ótima fase. Aproveite a fase de muita sedução no relacionamento.



LEÃO



A sua carreira será fortemente impulsionada. Você terá energia para conquistar grandes feitos. Na vida a dois, desfrute da estabilidade.



VIRGEM



Publicidade

Procure concluir um trabalho cedo. Você pode precisar de tranquilidade para ser produtivo. Uma paixão à primeira vista pode pintar.



LIBRA



Você terá disposição em dobro para mergulhar no trabalho e conquistar parcerias. Sua família vai te apoiar bastante. Ótima sintonia no amor.



ESCORPIÃO



Publicidade

A Lua acentua a sua vontade de brilhar. A sua competitividade estará em alta hoje. A sua vaidade vai impressionar as paqueras. Aposte no autocuidado.



SAGITÁRIO



Seu empenho no trabalho pode render uma grana extra. Há grande chance de você ter um aumento de salário. No amor, conversa séria à noite.



CAPRICÓRNIO



Publicidade

O trabalho em equipe vai fluir bem. Você vai esbanjar força, o que deve motivar seus colegas. A paixão vai aparecer no romance.



AQUÁRIO



Se você trabalha em casa, uma dose extra de determinação vai surgir. Se você está livre, a Lua aumenta o seu desejo de viver uma relação duradoura.



PEIXES



Publicidade

Você vai se sentir estimulado hoje. Aproveite para concluir tarefas pendentes. Muito companheirismo no romance. Só cuidado com possíveis tensões.