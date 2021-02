Arruda é uma planta presente em diversas crenças Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 23/02/2021 11:06

Rio - Os banhos energéticos ajudam na proteção espiritual, uma vez que afastam a negatividade. As ervas usadas para atrair energias positivas limpam e criam uma barreira para aumentar o bem-estar e dar ânimo. Está precisando levantar o astral? Anote a receita!



Banho para atrair energias positivas



Ferva um litro de água. Acrescente um punhado de erva guiné e, em seguida, um punhado de alecrim e outro de arruda. Quando levantar fervura, tampe a panela e deixe descansar por uma hora. Coe e, depois do banho higiênico, despeja a solução do pescoço para baixo. Descarte as ervas em um jardim.