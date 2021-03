Oração Reprodução de Internet

Publicado 01/03/2021 17:44

Rio - Quem nunca recorreu a São Longuinho para achar um objeto perdido? O santo é o padroeiro dos esquecidos e ajuda a encontrar o que está desaparecido. Segundo a crença, ele foi um soldado romano que participou da crucificação de Jesus Cristo e, assim, recebeu a cura para os seus olhos físicos e, também, abriu os da alma. Então, tocado pelo amor de Cristo, abandonou o exército e passou a se dedicar à fé.

Acredita-se que Longuinho foi um homem de baixa estatura e, por isso, conseguia passar por baixo das mesas e sempre encontrava os pertences desaparecidos das pessoas. A partir disso, surgiu a tradição de pedir ajuda para encontrar o que se perdeu.



Oração para São Longuinho

Querido São Longuinho, suplicamos a ti na confiança de tua intercessão. Sinto-me atraído por tua história e queria que me ajudasse a conseguir o perdão de Deus da mesma forma que conseguiste. Precisei magoar o coração de Jesus profundamente para que pudesse cair em mim e foi, então, que percebi o quanto estava perdido nessa vida mundana. Tua caridade, depois do reconhecimento do erro, me inspira a querer fazer o mesmo e te peço profundamente para que tua sabedoria me toque na alma e me guie pela jornada certa. Leva-me para o caminho de Deus, para que eu possa caminhar ao lado de Jesus e ao teu lado. Amém.