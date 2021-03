Constelação ESA/Hubble & NASA Acknowledgemen

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 06:00

ÁRIES

O seu lado descontraído estará em alta. Sonhar alto deve animar o seu dia. Pense além da sua zona de conforto. Valorize o companheirismo na vida a dois.



TOURO



Publicidade

Faça um esforço extra para se destacar no trabalho. Anote as boas ideias que surgirem. Seus amigos vão desempenhar um papel importante na conquista.



GÊMEOS



Hoje você vai ter bastante energia. Aposte em novos hobbies. Conclua as suas tarefas profissionais. Mostre o seu jeito irreverente na conquista.



CÂNCER



Publicidade

Você vai precisar de jogo de cintura. Ouça a sua intuição. Pode conquistar algo diferente no trabalho. Aposte na sensualidade na paquera.



LEÃO



Você vai ter muita disposição para se comunicar. Interesses parecidos podem te aproximar de pessoas. Seu sexto sentido vai te ajudar com um novo amor.



VIRGEM



Publicidade

Converse com velhos amigos hoje. O trabalho vai ocupar o seu dia e exigir uma grande dedicação. Não deixe a rotina atrapalhar a vida amorosa.



LIBRA



Uma dose extra de sorte vai pintar. Teste a sua intuição afiada em sorteios e nas paqueras. Aproveite a excelente energia para concluir obrigações.



ESCORPIÃO



Publicidade

Você vai evitar o estresse hoje. Finalize as obrigações, cuide do lar e fortaleça o contato com os familiares. Você estará irresistível na paquera.



SAGITÁRIO



Estimule a sua criatividade e o seu raciocínio. Pode se sentir impaciente ao longo do dia. A conversa pode esclarecer mal-entendidos com o parceiro.



CAPRICÓRNIO



Publicidade

Aprimore os seus rendimentos. Valorize o que possui. Manter o contato com os amigos vai te fazer bem. Apostar num bom papo pode acabar com a solteirice.

AQUÁRIO



Publicidade

Renove as esperanças. Curta o clima leve de momentos de lazer com as pessoas próximas. A sua popularidade pode conquistar novos admiradores.



PEIXES



Publicidade

Seja discreto e evite aborrecimentos. Preste atenção em seu sexto sentido e não confie demais nos outros. Crie coragem e puxe papo na paquera.